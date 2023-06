SpVgg Unterhaching feiert Aufstieg in die 3. Liga am Ballermann

"Ich bin so unfassbar stolz auf diese Mannschaft", jubelte Patrick Hobsch und kündigte an: "Morgen 11.30 Uhr ab nach Mallorca, wer will, kann sich gerne anschließen." Auf den Erfolgscoach müssen die Unterhachinger aber noch ein bisschen warten. Er habe an diesem Montag um 9.00 Uhr seine Abschlussprüfung für den Trainerschein, erklärte Wagner. Zugleich erklärte er aber: "Vielleicht fliege ich nach. Am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann, Augen auf!"

Präsident Schwabl: "Die Mannschaft hat´s verdient"

Etwas nüchternen klang das bei Unterhachings Präsident Manni Schwabl. Der schnappte sich den Aufstiegsball und wollte nicht mehr über seine anfänglichen Aufstiegsbedenken reden: "Wir haben gesagt: wir wollen das! Die Mannschaft hat´s verdient."

Aufstieg der SpVgg Unterhaching ist perfekt!

Nach zwei Jahren Regionalliga ist die SpVgg Unterhaching zurück in der 3. Fußball-Liga. Die Münchner Vorstädter gewannen am auch das Aufstiegs-Rückspiel gegen Nordost-Titelträger Energie Cottbus 2:0 (1:0) und bescherten Wagner einen traumhaften Abschied. Mathias Fetsch (17.) und Simon Skarlatidis (90.+3) schossen den Meister der Regionalliga Bayern vor 12 500 Zuschauern eine Klasse höher. Das Hinspiel hatten die Oberbayern 2:1 gewonnen.

Erfolgstrainer Wagner verlässt den Verein

Das Comeback im deutschen Profi-Fußball nach zweijähriger Abstinenz muss die SpVgg aber mit einem neuen Trainer angehen. Nach zwei Jahren in Haching wird Wagner (35) die Spielvereinigung wieder verlassen. Über die Zukunft des früheren Nationalspielers und Bayern-Profis ist noch nichts bekannt.