Elversberg schnappt sich in Ingolstadt Drittliga-Meisterschaft

Der Drittliga-Pokal war den Ingolstädtern an diesem Tag so nah, wie schon lange nicht mehr. Nur hatte der FCI mit seiner Vergabe in dieser Saison kaum etwas zu tun. Stattdessen musste das Team von Trainer Michael Köllner eine 1:2-Niederlage gegen den SV Elversberg einstecken - und dabei zusehen, wie der Aufsteiger den Pokal in den Ingolstädter Himmel reckte.

Doumbouya trifft für den FCI

Elversberg, schon vor dem Spieltag fixer Aufsteiger, zeigte schon nach vier Minuten, dass das Spiel eine große Bedeutung hatte. Jannik Rochelt erzielte die Führung für den SVE, erst zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Ingolstadt durch Moussa Doumbouya ausgleichen (49.).

Doch nicht einmal fünf Minuten später holte sich Elversberg die Führung durch Nick Woltemade zurück - und sicherte seinem Klub mit diesem Treffer Tabellenplatz eins und damit auch den Drittliga-Pokal. Ingolstadt beendet die Saison auf Rang zwölf.