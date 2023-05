Unentschieden zum Abschied: Bär lässt die Löwen zweimal jubeln

Ein Jahr ist es her, dass Marcel Bär im Grünwalder Stadion die Torschützenkanone der 3. Liga überreicht bekam. Seitdem ist viel passiert. Die Löwen, mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gestartet, verpassten auch in dieser Spielzeit die Rückkehr in die 2. Liga. Und auch die Rolle von Marcel Bär bei den Löwen hat sich geändert. Beim 2:2 gegen den FSV Zwickau absolvierte Bär sein letztes Spiel für die Sechzger.

Aber dieses Spiel gehörte aus Löwen-Sicht ganz dem 30-Jährigen. Nach einer eher durchwachsenen ersten Hälfte traf Marcel Bär nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sehenswert für die Löwen (48.). Die Flanke für Bärs letzten Treffer im Sechzig-Trikot lieferte Yannick Deichmann, der in dieser Woche ebenfalls seinen Abschied verkündete.

Auch Cocic trifft

Tore von Johan Gomez (65.) und ein Eigentor von Fabian Greilinger (88.) brachten die Sechzger sogar zwischenzeitlich in Rückstand. Doch kurz vor Abpfiff setzte sich Marcel Bär wieder in Szene (89.). Der Stürmer bereitete den Ausgleich für den freistehenden Milos Cocic vor. Die Löwen beenden die Saison auf Tabellenplatz acht.