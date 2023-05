> Sport > Nach Abstieg in 3. Liga: 23 Spieler verlassen Jahn Regensburg

Nach Abstieg in 3. Liga: 23 Spieler verlassen Jahn Regensburg

Jahn Regensburg muss sich nach sechs Jahren aus der zweiten Liga verabschieden. Was jetzt folgt, ist ein großer Umbruch in der Mannschaft. Beim Neustart in der 3. Liga sind fast zwei Dutzend Spieler nicht mehr dabei.