Warum sich Flat-Earth-Theorien jetzt auch auf TikTok verbreiten

Ein anderes Reel, das fast drei Millionen Mal abgespielt wurde (23.03.2023) und mehr als 206.000 Likes hat, zeigt eine angebliche Fliege, die in der ISS-Raumstation an einem Glas entlang zu krabbeln scheint. Für die TikTokerin, die es verbreitet, ist das ein Beleg dafür, dass das Video gefälscht sein muss. Sie geht offensichtlich davon aus, dass eine Fliege sich im Weltall nicht bewegen könnte.

Die "Fliege" ist nur ein Fleck auf dem Fenster

Beide Videos sind nicht manipuliert. Aber sie sind aus dem Zusammenhang gerissen und werden mit der falschen Behauptung verbreitet, dass sie gefälscht seien. Über Bilderrückwärtssuchen mit Screenshots aus dem Fliegen-Video lässt sich eine deutlich ältere Version des Materials finden: auf der Webseite der Bild- und Videodatenbank Getty Images. Es sind Aufnahmen von der NASA-Weltraummission ISS-13, die im August 2006 veröffentlicht wurden.

Auch in dieser Version ist die vermeintliche Fliege zu sehen. Sie wurde also offenbar nicht hineinretuschiert. Auf Nachfrage des #Faktenfuchses bei der US-Weltraumbehörde NASA erklärt der Astronaut Jeffrey Williams, der damals an Bord der Raumstation war und auch im Video zu sehen ist, gegenüber der zuständigen Pressesprecherin, dass die vermeintliche Fliege keine war - sondern nur ein Fleck am Fenster. Da sich die Kamera bewegte, sei der Eindruck entstanden, der Fleck würde sich bewegen, so eine Sprecherin der NASA.

Doch selbst wenn es eine echte Fliege wäre, wäre auch das noch kein Beweis dafür, dass die Aufnahmen gefälscht sind: Denn tatsächlich führen NASA-Wissenschaftler immer wieder Experimente mit Fruchtfliegen im All durch. Diese werden aber üblicherweise in Flaschen transportiert. Doch selbst wenn eine entkommen sollte, sagt Til Birnstiel, Professor für theoretische Astrophysik an der LMU, könnte diese wahrscheinlich "insofern fliegen, als dass dort Luft ist und sie sich mit den Flügelschlägen fortbewegen kann. Aber wahrscheinlich wird die Orientierung oder das Fliegen anders funktionieren, weil sie ja nicht von irgendeiner Kraft nach unten gezogen wird."

Er geht davon aus, dass die Fliege auch am Glas entlanglaufen könne, wonach es in dem Video aussieht. Denn: "Sie kann ja auch bei uns an der Decke laufen. Sie hält sich sozusagen an der Oberfläche fest."

Wasserglas mit Klettverschluss festgeklebt

Und wie lässt sich das seltsame Verhalten des Wasserglases in dem anderen Video erklären? In diesem Fall genügt eine einfache Google-Suche mit einigen der Begriffe, die im Video zu sehen sind, um das Rätsel zu lösen.

In einer Bildunterschrift steht dort "Tiangong Class" und "Taikonauts give tour of TSS". Wer diese Begriffe auf Google eingibt, stößt schnell auf ein Youtube-Video vom Dezember 2021.

Es stammt von einem Livestream aus dem All, den der staatliche chinesische Fernsehsender China Global Television Network übertragen hat. In dem Livestream führten chinesische Astronauten - sogenannte "Taikonauten" - vor der Kamera physikalische Experimente im All durch, um zu zeigen, wie sich verschiedene Dinge in der Schwerelosigkeit verhalten. Unter anderem ist dabei zu sehen, dass das Wasserglas mit Klettverschluss an der Anrichte festgeklebt ist. An einer Stelle im Video ist sogar zu sehen, wie eine Astronautin sich bemüht, es vorsichtig vom Klettverschluss zu lösen.

Auch dafür, dass das Wasser nicht aus dem Glas heraus schwebt, gebe es eine gute Erklärung, versichert der Astrophysiker Birnstiel dem #Faktenfuchs per E-Mail: "Die Adhäsionskräfte halten das Wasser im Glas. Das kennt man ja auch von einem Wassertropfen am Glas, zum Beispiel nach dem Abspülen bleibt Wasser am Glas 'kleben'. Diese Kraft sorgt auch dafür, dass das Wasser im Glas bleibt."