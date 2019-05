Robert Geisendörfer Preis Auszeichnung für BR-Autoren

Preis für "Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau"

"Verschwörungstheorien boomen. Nach anfänglicher Leichtigkeit rückt das aus O-Tönen komponierte Feature ihre politischen und gesellschaftlichen Dimensionen bestürzend eindringlich in den Vordergrund. Man erfährt alles Wichtige, was es zum Verschwörungstheorie-Komplex zu sagen gibt." Begründung der Jury

34. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- und Fernsehproduktionen

Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 jedes Jahr für herausragende publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- und Fernsehsender verliehen. Mit dem Medienpreis der Evangelischen Kirche sollen insbesondere Sendungen gewürdigt werden, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, die zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter und zum guten Miteinander von einzelnen, Gruppen und Völkern beitragen, die die christliche Orientierung vertiefen und einen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten.

Die feierliche Verleihung des Medienpreises der Evangelischen Kirche findet am 10. Oktober 2017 im Bayerischen Rundfunk in München statt.

Die Autoren Christian Alt und Christian Schiffer arbeiten als Radiojournalisten für den Bayerischen Rundfunk. Zu ihren Themenfeldern gehören Pop- und Netzkultur. Für das radioFeature "Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau" testeten sie mit Hilfe eines verwackelten Videos und einer selbstgekauften Facebook-Gruppe eine selbst ausgedachte Verschwörungstheorie in kontrollierter Umgebung.

Die Theorien

Echsenmenschen haben die Regierungen unterwandert. Die Erde ist leider doch eine Scheibe. Und die Kondensstreifen am Himmel, das sind absichtlich versprühte Giftwolken, die der Bevölkerungsreduktion dienen sollen. Lustig, diese "verrückten Spinner". Es gibt aber auch Menschen, die beispielsweise hinterm Jägerzaun ihr eigenes Königreich gründen. Die sogenannten Reichsbürger glauben daran, dass das Deutsche Reich nie aufgehört hat zu existieren. Und das kann gefährlich werden.

Rauchmelder hören uns ab!

Wir wollten herausfinden, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Dazu haben wir eine erfunden: Die Rauchmelderverschwörung: In beinahe jedem Bundesland sind Eigentümer verpflichtet, ihre Wohnungen und Häuser mit Rauchmeldern auszustatten. "Und wer weiß, was in den Dingern alles drin ist. Warum blinkt da ein Lämpchen? Warum haben die so viele Schlitze? Niemand ahnt: Sie sind nur dazu da, um uns abzuhören." Wer sich das anhört? Tut nichts zur Sache: Die da oben. Denn eine funktionierende Verschwörungstheorie muss keine Fakten schaffen, nur ein Gefühl bedienen.

Wie funktioniert eine Verschwörungstheorie? 1. Nütze die Ängste der Menschen. Am besten funktioniert eine Verschwörungstheorie, wenn sie unmittelbar Leib und Leben bedroht. Beispiel Chemtrails

2. Streue Zweifel und Gerüchte. Angst braucht immer einen, der Angst macht. Das waren früher Juden, Hexen, Illuminaten - heute oft DER Staat oder DAS Militär.

3. Ignoriere die Vernunft. Eine Verschwörungstheorie muss keinen Sinn ergeben, technische Widersprüche oder Gegenargumente seriöser Wissenschaften spielen keine Rolle. Es muss nur glaubhaft klingen. Dazu hilft ein wahrer Kern. In unserem Beispiel war das: Massenüberwachung ist möglich.

Ästhetisch ist unser Video eine Vollkatastrophe. Aber das ist so gewollt. Alle anderen Videos im Netz, die vorgeben, dass kritische Menschen irgendetwas rausgefunden haben, das andere noch nicht wissen, sehen nämlich genauso aus. Beispielsweise das Video von dem Ehepaar, das seine Handys zerlegt, weil es denkt, sie würden damit abgehört werden. Das Video ging 2015 durchs Netz. Alle großen Netzseiten haben sich über dieses Paar lustig gemacht. Und ein bisschen lustig ist es ja auch.

Wir lancieren also unser Video in einschlägigen Foren. Wir finden unsere eigenen Rauchmelder-Unfug im Netz sehr witzig und freuen uns schon auf die Reaktionen, die auch alsbald eintrudeln.

Der Reichsbürger aus Georgensgmünd

Doch dann kommt der 19. Oktober 2016. Ein Reichsbürger schießt im bayerischen Georgensgmünd auf einen Polizisten des Sondereinsatzkommandos. Der Mann wird festgenommen, der Beamte ins Krankenhaus gebracht. In der Nacht erliegt der Polizist seinen Verletzungen. Uns ist klar, dass man sich mit dem Phänomen Verschwörungstheorie ab heute anders auseinander setzen muss. Wir lassen die Rauchmelderverschwörung ruhen. Und fahren nach Georgensgmünd.

Früher, da waren Reichsbürger einige wenige Witzfiguren. Heute wird die Zahl der Leugner der Bundesrepublik auf weit über 5.000 geschätzt; Hunderte besitzen legale Waffen. Früher wurden „Flacherde“-Anhänger ignoriert; heute werden sie ins Frühstücksfernsehen eingeladen, um ihre Sicht der Dinge zu präsentieren. Auf Youtube werden Videos zum Thema “Flat Earth” millionenfach angeklickt.

Was zu tun ist

Will man Flacherdler überzeugen, muss man plötzlich wieder Erdkunde pauken. Reichsbürgern kommt man mit Staatskunde bei, Chemtrailern mit Fakten aus der Ingenieurswissenschaft und Physik. Wir müssen uns anstrengen: Und zwar müssen wir den Zweifel zulassen. Das Fünkchen Wahrheit, das in Verschwörungstheorien steckt. Das ist der gemeinsame Nenner - hierauf können wir uns einigen.

Und ganz wichtig: Durchatmen. So schwer es manchem auch fällt. Nicht gleich die Mitgliedschaft im Fußballverein kündigen, weil man mit einem Verschwörungstheoretiker in der Viererkette spielt. Verschwörungstheoretiker gehören immer noch zur Gesellschaft. Sie alleine in ihren Internet-Bubbles zurückzulassen, bringt gar nichts.

Produktion: BR/DLF 2016

Redaktion: Ulrike Ebenbeck

Regie: Nikolai von Koslowski