Mehr als drei Millionen Deutsche waren noch nie online

Vergleichsdaten nur bis 2021

Seit dem Erhebungsjahr 2021 ist die sogenannte "Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten" als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert. Ein Vergleich mit Daten aus den Vorjahren ist durch methodische Veränderungen nur sehr eingeschränkt möglich.

EU-weit durchschnittlich sechs Prozent ohne Internet

Im EU-weiten Vergleich landet Deutschland in Sachen Internetnutzung im Mittelfeld: Hier liegt der Durchschnitt bei sechs Prozent, wobei es zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten große Unterschiede gibt: Während in Kroatien (14 Prozent) und Griechenland (13 Prozent) die meisten 16- bis 74-Jährigen noch nie das Internet genutzt haben, sind es in Luxemburg, Dänemark, den Niederlanden und Schweden sogar weniger als ein Prozent der Befragten.

Ein Drittel der Weltbevölkerung ist offline

Indes führten im Erhebungszeitraum 2023 laut Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) immer noch 33 Prozent der Weltbevölkerung ein Leben ohne Internet. Das entspricht rund 2,6 Milliarden Menschen – darunter vergleichsweise mehr Frauen, denen ein gleichberechtigter Zugang zum Internet laut ITU oft noch nicht möglich ist.