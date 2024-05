Reuß-Gruppe: Prozessbeginn in Frankfurt – zwei Bayern angeklagt

Umsturzpläne: Maximilian Eder soll führende Rolle gespielt haben

Auch Maximilian Eder aus dem niederbayerischen Eppenschlag im Landkreis Freyung-Grafenau steht ab heute vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Er soll eine führende Rolle bei den Umsturzplänen der Gruppe "Patriotische Union" um Heinrich XIII. Prinz Reuß gespielt haben. Eder, ein ehemaliger Oberst der Bundeswehr und ehemaliger Chef des Stabs des Kommandos Spezialkräfte KSK, soll laut Anklage der "militärische Arm" der Gruppe sein, die den Bundestag stürmen wollte.

Bei der Bundeswehr hatte Eder einst Karriere gemacht: Er war im Kosovo im Einsatz, in Afghanistan, arbeitete im NATO-Hauptquartier und als Nato-Verbindungsoffizier in Georgien. Während seiner Einsätze – das hat er bei bisherigen Prozessen gegen ihn erzählt – habe er schreckliche Dinge von unvorstellbarer Brutalität und Grausamkeit erlebt. Das habe Spuren im Kopf hinterlassen – und der Alkohol habe geholfen, Erlebtes zu verdrängen. Das Amtsgericht München hatte ihn Anfang Mai wegen Trunkenheitsfahrten zu zehn Monaten Haft verurteilt.

Vor Gericht berichtete er von einer schwierigen Kindheit, sein Vater sei Alkoholiker gewesen, Eders Mutter starb bei einem Autounfall als er 13 war. 2016 schied er aus der Bundeswehr aus. Eder lebte im niederbayerischen Eppenschlag, seine Frau habe sich kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie von ihm getrennt.

Vom Staatsbediensteten zum Verschwörungstheoretiker

In Frankfurt ist er mit acht Mitverschwörern wegen Hochverrats angeklagt. Laut Anklage soll Eder, ein Mitbegründer der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gewesen sein. Eine seiner Aufgaben: Die Deutschen davon überzeugen, dass ein Staatsstreich unausweichlich sei, weil pädophile Politiker in Tunneln Kinder missbrauchen und ihnen Blut abzapfen würden. Weil Kinder und Jugendliche "gerächt" werden müssten für das Leid, das Politiker während der Corona-Pandemie über sie gebracht hätten.

Erstmals als Verschwörungstheoretiker aufgetreten war Eder bei Querdenker-Demonstrationen ab 2020. Immer wieder äußerte er sich öffentlich zu seinen Umsturzfantasien, identifizierte sich als Reichsbürger. Von November 2022 existiert ein Video, in dem er in Bundeswehruniform davon träumt, man könne das "System" zum Wackeln bringen, "wenn nur ein paar wenige Entschlossene, Engagierte, Mutige anpacken."

Dezember 2022: Festnahme in Italien

Am 7. Dezember 2022 wurde er im italienischen Perugia festgenommen. Der Generalbundesanwalt erhob am 11. November 2022 Anklage gegen ihn und 26 weitere mutmaßliche Mitglieder der sogenannten "Patriotischen Union" um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Am 16. Februar 2023 wurde Eder nach Deutschland ausgeliefert - seitdem saß er in Untersuchungshaft. Im April 2023 trat er für 35 Tage in einen Hungerstreik. Laut seinem Anwalt sei eine drohende Zwangsernährung der Grund für das Ende des Hungerstreiks gewesen.

Im September 2023 stand Eder vor Gericht in Regensburg. Damals ging es um Waffen, die bei einer Hausdurchsuchung nicht auffindbar waren, obwohl ihm das Landratsamt Freyung-Grafenau 2021 die Waffenerlaubnis entzogen hatte. Eder hatte erfolglos gegen die verhängten Zwangsgelder geklagt. Vor Gericht hatte er behauptet, die Waffen in die Donau geworfen zu haben. Wo genau, daran könne er sich nicht erinnern.

Eder: Sturm auf Reichstag war nicht geplant

Im "Stern" gab er Anfang April 2024 zu, unterirdische Gänge unter dem Reichstag und anderen Parlamentsgebäuden erkundet zu haben. Die Gruppe habe einen Abtritt der Bundesregierung gewollt, ein "Sturm auf den Reichstag" mit militärischen Kräften sei aber nicht geplant gewesen.

Die Bundesanwaltschaft dagegen wirft dem Netzwerk vor, ab August 2021 zunächst geplant zu haben, den Umsturz mit einem Angriff auf den Bundestag und der Festnahme von Abgeordneten zu erreichen. Eder soll einen Entwurf für eine "Absetzungserklärung der Bundesregierung" verfasst haben.

Anklageschrift umfasst 617 Seiten

Wie für alle Beschuldigten in dem Verfahren gilt auch für Maximilian Eder und Peter W. die Unschuldsvermutung. Ob die von der Bundesanwaltschaft ermittelten Tatvorwürfe zutreffend sind, müssen nun die Richter klären. Wegen der schieren Dimension des Prozesses findet das Verfahren in einer eigens errichteten großen Halle am Stadtrand von Frankfurt am Main statt.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin umfasst die Anklageschrift 617 Seiten. Die neun Angeklagten werden von insgesamt 25 Anwälten verteidigt. Neben den fünf Richtern sollen zwei Ergänzungsrichter dabei sein, um im Falle eines längerfristigen Ausfalls einspringen zu können. Es werden rund 260 Zeugen geladen. Für die Sicherheit vor Ort sollen an jedem einzelnen Sitzungstag 40 bis 45 Wachtmeister sorgen. Die Prozessdokumente sind in 801 Stehordnern abgelegt.