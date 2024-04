Störung bei Kartenzahlungen: Was Verbraucher wissen sollten

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Bei Rewe, beim Bäcker oder online: In Bayern und anderen Bundesländern war am Donnerstagvormittag teils die Kartenzahlung gestört. Wie kommt es zu solchen Ausfällen, was sollten Betroffene tun, welche Folgen gibt es für Händler und Banken?