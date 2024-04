Apple fotografiert wieder in Bayern: Das müssen Sie wissen

Erst letztes Jahr war Google dran, jetzt schickt Apple seine Fahrzeugflotte wieder auf "Vermessungsfahrten" quer durch Deutschland. In einigen Städten kommen außerdem tragbare Rucksacksysteme zum Einsatz, um dort bestimmte Parks und Fußgängerzonen zu erfassen.

Ab heute auch in Bayern unterwegs

In ganz Bayern (wie im Rest von Deutschland) sind Aufnahmefahrten im Zeitraum vom 18. April bis zum 15. August geplant, im Landkreis und in der Landeshauptstadt München sind zudem zwischen dem 23. Mai und 8. Juli Rucksackträger zu Fuß unterwegs. Welche Landkreise Apple im Einzelnen ablichten will und zu welchen Terminen genau, lässt sich auf der Apple-Maps-Website (externer Link) einsehen und wird auch am Ende dieses Artikels aufgeführt.

"Look Around" und Routenplanung verbessern

Mit den neuen Aufnahmen will Apple vor allem seine "Look Around"-Funktion verbessern, die vergleichbar zu Googles "Street View" einen virtuellen Spaziergang durch ansonsten zweidimensionale Städte erlaubt. Zu den Rucksackaufnahmen erklärt Apple, dass diese die Karten in Bereichen verbessern sollen, in denen Fahrzeuge nicht eingesetzt werden können – das kann vor allem der Routenplanung zu Fuß oder per Fahrrad zugutekommen.

Gesichter automatisch verpixelt

Apple verspricht, auf seinen neuen Aufnahmen Gesichter und Fahrzeugkennzeichen per "Image Blurring" automatisch unkenntlich zu machen, bevor sie in "Look Around" verwendet werden. Bereits veröffentlichte Bilder können in der Karten-App über die Funktion "Problem melden" beanstandet werden. Wer als Mieter oder Eigentümer etwa die Fassade seines Hauses verpixeln lassen will, kann dies über die E-Mailadresse MapsImageCollection@apple.com extra anfordern.

Aus Datenschutz: Stoßzeiten vermeiden

Um von vornherein möglichst wenige Gesichter und Nummernschilder abzulichten, will Apple Stoßzeiten wie Samstagnachmittage in der Innenstadt vermeiden. Vor der Veröffentlichung der neuen Aufnahmen will Apple zudem Bilder von sensiblen Orten wie Krankenhäusern oder Gebetsstätten besonders sorgfältig bearbeiten.

Hier sind die Apple-Autos unterwegs:

Landeshauptstadt München, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Altötting, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Ansbach, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis Bamberg, Landkreis Bayreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Cham, Landkreis Coburg, Landkreis Dachau, Landkreis Deggendorf, Landkreis Dillingen a.d. Donau, Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Donau-Ries, Landkreis Ebersberg, Landkreis Eichstätt, Landkreis Erding, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Landkreis Forchheim, Landkreis Freising, Landkreis Freyung-Grafenau, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürth, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Günzburg, Landkreis Haßberge, Landkreis Hof, Landkreis Kelheim, Landkreis Kitzingen, Landkreis Kronach, Landkreis Kulmbach, Landkreis Landsberg am Lech, Landkreis Landshut, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Lindau (Bodensee), Landkreis Main-Spessart, Landkreis Miesbach, Landkreis Miltenberg, Landkreis Mühldorf a. Inn, Landkreis München, Landkreis Neu-Ulm, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Neumarkt i.d. OPf, Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Passau, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkreis Regen, Landkreis Regensburg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Landkreis Rosenheim, Landkreis Roth, Landkreis Rottal-Inn, Landkreis Schwandorf, Landkreis Schweinfurt, Landkreis Starnberg, Landkreis Straubing-Bogen, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Traunstein, Landkreis Unterallgäu, Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkreis Würzburg, Stadt Amberg, Stadt Ansbach, Stadt Aschaffenburg, Stadt Augsburg, Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Stadt Hof, Stadt Ingolstadt, Stadt Kaufbeuren, Stadt Kempten (Allgäu), Stadt Landshut, Stadt Memmingen, Stadt Nürnberg, Stadt Passau, Stadt Regensburg, Stadt Rosenheim, Stadt Schwabach, Stadt Schweinfurt, Stadt Straubing, Stadt Weiden i.d. OPf, Stadt Würzburg.