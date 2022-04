Konkurrenz für Google Maps - Der neue Apple-Kartendienst

Google Maps gilt als der beste und am meisten genutzte Kartendienst. Nicht nur auf Android-Geräten, sondern auch auf iPhones. Apple traf vor gut einem Jahrzehnt die strategische Entscheidung, einen eigenen Kartendienst aufzubauen, der die anfangs auch auf dem iPhone standardmäßig verwendete Google-Maps-App ablösen sollte.

Apple Karten ist ins mobile Betriebssystem iOS eingebaut: Wenn zum Beispiel in der Mail-App auf eine Adresse geklickt wird, öffnet sich automatisch Apples Kartendienst. Dennoch ist Apple Karten immer im Schatten von Google Maps geblieben. Viele Nutzer, auch solche, die ein iPhone haben, halten Googles Kartenmaterial und auch die Navigationsfunktionen für besser als bei der Firma aus Cupertino.

Genaueres Kartenmaterial als bisher

Nun hat Apple viel Geld in die Hand genommen, um seine Karten-App zu verbessern und zu erweitern. Ein weiterer Versuch, um Google den Rang abzulaufen. Das geht los beim Kartenmaterial: Seit 2019 machen Kamera-Autos von Apple in Deutschland neue Aufnahmen, in Fußgängerbereichen wurden Kamerarucksäcke eingesetzt.

Umsehen-Funktion startet exklusiv in München

Diese Bilder werden zum Beispiel für die “Umsehen”-Funktion genutzt, Apples Pendant zu Google Street View. Die hochauflösenden 3D-Bilder von Straßenzügen sind zunächst nur für München verfügbar, wie Apple am Donnerstag mitteilte. Wenn man innerhalb Münchens auf das Lupen-Symbol klickt, zeigt die App 360-Grad-Ansichten des Standorts an.

Weil flächendeckende Straßenaufnahmen in Deutschland schnell ein Datenschutz-Problem sein können - Google Street View kann ein Lied davon singen - hält Apple nach eigenen Angaben alle bayerischen Datenschutzrichtlinien und -protokolle ein. "Das schließt auch die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein", heißt es auf der Website des Unternehmens.

Augmented-Reality-Navigation für Fußgänger

Außerdem ist die bayerische Landeshauptstadt auch unter den deutschen Großstädten, für die es sogenannte Augmented Reality Fußgängerrouten gibt: Wer zu Fuß unterwegs ist, kann sein iPhone hochheben und Gebäude in der Umgebung scannen. Karten liefert dann detaillierte Wegbeschreibungen auf dem Display, die über das Bild des Gebäudes gelegt werden. Das geht nur mit iPhones, die mindestens einen A12 Bionic Prozessor haben.

Schließlich zählt München zu den deutschen Städten, in denen die Karten-App auf die iPhone-Kamera zugreifen kann, um zur besseren Orientierung Richtungspfeile in das Straßenbild auf dem Display einzublenden. Es ist aber genauso möglich, sich via Kartenansicht navigieren zu lassen, hier werden laut Apple die Navigations-Anweisungen konkreter: Künftig heißt es nicht mehr "rechts nach 50 Metern", sondern etwa "rechts nach der nächsten Ampel".

Fahrrad-Navigation wird immer noch nicht angeboten

Die Navigation kann nun Apple zufolge auch einen Wechsel der Verkehrsmittel berücksichtigen: Wer sein Auto auf dem Weg ins Kino in einem Parkhaus abstellt, den lotst die App anschließend mit der Fußgänger-Navigation weiter bis zum Ziel. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann sich benachrichtigen lassen, wann er aussteigen muss.

Nur mit dem Verkehrsmittel Rad kann Apple Karten immer noch nicht umgehen: Fahrradrouten sind - im Gegensatz zu Google Maps - weiterhin nicht verfügbar.

Für Autofahrer bringt die neue Karten-App ein Feature, das zwar jedes fest installierte Navigationssystem, nicht aber der Konkurrent Google Maps hat: Die App zeigt beim Navigieren nun die jeweils geltende Höchstgeschwindigkeit an Dabei sollen auch aktuelle Änderungen wie Baustellen oder ein zeitlich begrenztes Tempolimit berücksichtigt werden. Blitzer werden allerdings nicht angezeigt.

Neue Karten-Version schon in acht anderen Ländern verfügbar

Apple hatte die neue Version des Kartendienstes Anfang Juni vergangenen Jahres auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Sie war bisher in acht Ländern verfügbar, darunter die USA, Großbritannien, Spanien, Italien und Portugal. Nun wird sie auch in Deutschland eingeführt.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob Apples neuer Versuch, Google bei den Kartendiensten den Rang abzulaufen, erfolgreicher sein wird als die vergangenen.