Blitzermarathon 2024: Wo blitzt es in meiner Region?

Im Norden Bayerns wird deutlich weniger geblitzt als im Süden. Auf die Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern und Niederbayern entfallen zusammen gut zwei Drittel der angekündigten Messstellen.

Im Süden Bayerns stehen mehr Messstellen als im Norden

Wie zu erwarten, werden die meisten Blitzer in der Landeshauptstadt stehen: In München kontrollieren Polizei und Helfer am Freitag an mehr als 120 Stellen. Auf Platz zwei und drei folgen mit etwa 55 und 45 Stellen aber die Landkreise Donau-Ries in Schwaben und Rosenheim in Niederbayern. In den zwei großen Städte Nürnberg und Augsburg stehen um die 35 zusätzliche Radarfallen.

Am geringsten ist das Sonderkontrollaufkommen in den Städten Amberg, Kaufbeuren und Rosenheim – hier wird im Rahmen des Marathons nur an jeweils einer Stelle gemessen. Noch weniger passiert nur in Straubing: Die Stadt ist die einzige in Bayern, in der am Freitag kein zusätzlicher Blitzer aufgestellt wird. Im Landkreis Straubing-Bogen allerdings gibt es neun Messstellen.