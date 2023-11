Was meinst Du denn mit "Freiheit"? Neues Buch über Grundbegriffe

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Oder: Einigkeit und Recht und Freiheit.

Alles schön und gut. Aber: Was bedeuten diese Begriffe? Wer verwendet sie in welcher Absicht? Meinst Du mit Freiheit dasselbe wie ich? Auch, wenn sich diese Fragen häufig stellen: Zufriedenstellend und eindeutig zu beantworten sind sie nicht.

"Ich bin ein Wissenschaftler, der nicht viel mehr tun kann als dazu beizutragen, dass man womöglich ein bisschen Rationalität in Debatten hineinbekommt." Armin Nassehi, Soziologe

Vom neuen Buch des Münchner Soziologen Armin Nassehi sollte sich daher niemand endgültige Klärung erwarten. Wohl aber einen Beitrag zur Debattenkultur. Es heißt "Gesellschaftliche Grundbegriffe", im Untertitel: "Ein Glossar der öffentlichen Rede." Nassehi bespricht darin zentrale Vokabeln aus aktuellen Debatten.

Nicht: Was heißt das? Sondern: Wer verwendet es warum?

"Ich schicke meine Studierenden immer gerne in die Bibliotheken, weil sie genau wissen wollen, was 'Aufklärung' bedeutet, was 'Geschichte' bedeutet, was 'Gesellschaft' bedeutet", sagt Nassehi im BR24-Gespräch. "Und die machen dann immer wieder die Erfahrung, dass ihre Erwartung enttäuscht wird, jetzt genau zu erfahren, was es ist - zumal ja Begriffe immer offen sind, immer einen Spielraum enthalten. Und das kann verunsichern - soll aber natürlich dazu beitragen, Debatten vielleicht besser zu verstehen."

Nassehi geht es denn auch weniger darum zu klären, was Begriffe eigentlich heißen, sagt er. "Als Soziologe frage ich: Welche Funktion haben die Begriffe in der öffentlichen Debatte und in der wissenschaftlichen Beobachtung der Gesellschaft? Wenn wir zum Beispiel den Begriff des Fremden nehmen, dann ist das ja ein paradoxer Begriff. Über den Fremden wissen wir meistens viel mehr als über das Eigene. Unsere Vorurteile und Typisierungen sind so eindeutig, dass wir genau wissen, wie der Andere ist. Wenn wir danach gefragt werden, was das Eigene eigentlich ist, können nur peinliche Sätze dabei rauskommen. Das kennen wir aus den Leitkulturdebatten."