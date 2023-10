"Willpower" – Joy Denalane singt von Abschied und Neuanfang

"Willpower", das neue Album von Joy Denalane, enthält elf Songs und wurde vom Jazz-Pianisten Roberto die Gioia und von ihrem Ehemann Max Herre produziert. Einmal mehr orientiert sich die Sängerin an Soul, R&B und Jazz. Bezog sich der Vorgänger "Let Yourself Be Loved" - 2020 beim legendären Motown-Label erschienen - auf die 60er und 70er Jahre, sind nun Anklänge an die beiden folgenden Dekaden zu hören. Wobei die Kompositionen nicht historisieren, sondern klar in der Gegenwart verortet sind.

"Happy" – Lied für den Vater

"Ich habe ein Zugang zu Soul, R&B und Jazz und habe mich von klein auf mit dieser Musik identifizieren können", sagt die in Berlin lebende Sängerin im BR-Interview. Ihr Vater hatte eine große Plattensammlung, ging samstags allzu gerne in den Musikladen und ließ die Kinder beständig an seiner Liebe für Soul, Jazz und andere Genres teilhaben. Und begleitete später wiederum die musikalische Karriere seiner Tochter. "Er war für mich ein wichtiger Kompass. Er kam zu jeder meiner Shows in Berlin und hat mir auch gesagt, wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Seine Kritik fand ich immer cool."

Der Song "Happy" - mit einem prägnanten Rhythmus eröffnet - ist ein Lied für den Vater und blickt zurück auf die letzten Jahre vor seinem Tod. "I’m happy for the loss" singt Joy Denalane. Die Textzeile will die Ambivalenz der Gefühle zum Ausdruck bringen: hier die große Trauer um den Tod eines nahen Menschen, dort die Dankbarkeit für eine intensive gemeinsame Zeit am Ende des Lebens. "Ich war elternlos mit dem Tod meines Vaters. Und ich hatte die Möglichkeit, die letzten drei Jahre seines Lebens so eng mit ihm zusammen zu sein - und eine Transformation, einen Rollentausch zu erleben." Sie habe gemerkt, sie sei als Kind in der Lage so vieles zurückzugeben. "Eine so schöne Erkenntnis und ein Privileg für mich."

"True (Soweto)" – Reflexion über Identität

"Willpower" enthält rhythmische, spannend arrangierte Songs und ebenso Balladen - atmosphärische Stücke, die viel Raum eröffnen können für Reflexion und Tiefe. Der elfte und letzte Song - "True (Soweto)" - erinnert an eine Township-Siedlung in Südafrika, dem Land, aus dem Joy Denalanes Vater stammte. Schon auf ihrem Debüt "Mamani" aus dem Jahr 2002 nahm die Sängerin Bezug auf die Musik aus Südafrika und anderen afrikanischen Ländern. Ebenso auf die Geschichte.

"Der Song 'Soweto' ist für mich eine introspektive Reise", sagt Joy Denalane. "Er ist Selbstgespräch und ein Resümee über meinen momentanen Lebensmoment. Ebenso darüber, dass meine Hautfarbe etwas ist, was immer wieder eine Reibung erzeugt in meinem Leben." Immer wieder müsse sie darüber sprechen und sich rechtfertigen. "Soweto steht sinnbildlich für die schwarze Hautfarbe." Im Song kommen die Gedanken in der Nacht und schildern die mit ihnen verbundene Unmöglichkeit, wieder einzuschlafen - die Komposition baut sich langsam auf. "Es war für mich musikalisch kompliziert, einen Zugang zu finden, die richtige Melodie zu finden, auch den richtigen Klang in meiner Stimme zu finden. Es ist so zerbrechlich und zart." Mit Roberto die Gioia habe sie einen schönen Weg gefunden.