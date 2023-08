"Bayerns Buchhandlung des Jahres" wird Lehmann in Nördlingen

Bücher Lehmann sei tief in Nördlingen verwurzelt und ein "kultureller Ankerplatz" im Nördlinger Ries. Damit begründet Kunstminister Markus Blume (CSU) die Entscheidung, diese Buchhandlung heuer mit dem Preis "Bayerns Buchhandlung des Jahres" auszuzeichnen. So schaffe die Buchhandlung auf kreative und zeitgemäße Art vielfältige literarische Begegnungen für alle Altersgruppen – sowohl bei der persönlichen Beratung in der Buchhandlung als auch durch individuelle Empfehlungslisten auf Social Media oder Literaturevents wie dem Rieser Sommerlesefest. "Das ist es, was unsere lokalen Buchhandlungen in Bayern auszeichnet: zukunftsweisende Literaturvermittlung und inspirierende Förderung der Lesekultur", so Blume.

Innovative Formate für alle Generationen

Matthis Lehmann, der gegenwärtige Inhaber, führt das Geschäft schon in zweiter Generation. 2020 ist seine Buchhandlung schon mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden.

Der Bürgermeister von Nördlingen, David Wittner, freut sich über die erneute Ehrung des Ladens und betont: "Die innovativen Formate für alle Generationen wecken Freude am Buch, laden dazu ein sich mit Literatur auseinanderzusetzen und sich in andere Welten zu träumen. Insbesondere das kreative Engagement der Familie Lehmann in der Literatur- und Lesevermittlung für Kinder und Jugendliche ist von unschätzbarem Wert für unsere Stadt und die ganze Region."

Förderung der Lesekultur in Bayern

2015 lobte der Freistaat Bayern den Preis "Buchhandlung des Jahres" aus, um herausragende Leistungen von Buchhandlungen in Bayern für die Kulturvermittlung zu würdigen. Der Preis ist seit 2023 mit 8.000 Euro dotiert und wird heuer zum sechsten Mal vom Bayerischen Kunstministerium auf Vorschlag einer unabhängigen Jury vergeben.

Bücher Lehmann kann sich jetzt in die Reihe der bisherigen Gewinner einordnen: Nach der Buchhandlung Buchfink in Parsberg in der Oberpfalz, der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, der Buchhandlung Pelzner in Nürnberg/Eibach, Barbaras Bücherstube in Moosburg sowie der Buchhandlung Bräunling in Puchheim.

Bücher Lehmann erweitert in Corona Pandemie

Für die Jury, die sich in diesem Jahr zwischen vielen überzeugenden Kandidaten entscheiden musste war ausschlaggebend, wie sich Bücher Lehmann in den vergangenen Jahren selbst neu erfunden hat. "Sie ist in bestem Sinne Bayerns Buchhandlung des Jahres 2023, weil sie in den letzten beiden Jahren den Übergang in die Nachfolge geschafft, im Verlauf der Corona-Pandemie einen Umzug auf eine größere Fläche gewagt und sich vor Ort wirtschaftlich im Wettbewerb behauptet hat. Sie verbindet unternehmerischen Mut mit intensiver Kulturarbeit vor Ort, klassisches Buchhandelshandwerk mit Innovationsfreude. So ist sie nicht nur mit einer großen Bandbreite an klassischen Buchhandelsaktionen für alle Altersgruppen in Nördlingen präsent, sie hat zum Beispiel auch bundesweit einmalig die Stelle einer Stadtschreiberin beziehungsweise Stadtschreibers für Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren ausgerichtet."

Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Dezember in Nördlingen statt.