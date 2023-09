Erster Roman von Özge İnan: Das "Hier kann man leben"-Gefühl

Viele Hintergründe, aber kein Sachbuch

Kapitelweise arbeitet sich Özge İnan an den einprägsamsten, von Repression gezeichneten Einschnitten in Selim und Hülyas Leben ab. Selim wächst als einer auf, der Marx liest, verbotene Bücher verkauft, für eine Untergrundzeitschrift arbeitet. Hülya schließt sich dem intersektionalen Kampf an und will die ihr als Frau zugeschriebene Rolle nicht dulden. Mit einer Aneinanderreihung aus Anekdoten lässt die 1997 geborene Autorin den Leser die Laufbahn der beiden verfolgen.

"Mir war es wichtig, das Menschsein in seinen ganzen Facetten und das Menschsein in diesem Militärregime darzustellen, wie es eben wirklich stattgefunden hat", sagt İnan. Es gehe darum, "sich die eigene Menschlichkeit zu erhalten und darauf zu bestehen, auf den eigenen Anspruch, an der Gesellschaft teilzunehmen".

Für politisch Aktive ist das Menschsein in dieser Zeit davon geprägt, dass Freunde festgenommen werden oder untertauchen müssen; dass sensible Informationen nicht mal mit den Liebsten ausgetauscht werden können – weil sie es am Ende sind, die einen verraten. Und dass Andersdenkende mit Terrorpropaganda indoktriniert und zum Verhör vorgeladen werden.