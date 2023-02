Unterfranken im Faschingsendspurt – Umzüge und Bräuche

Wiesthaler Foaselroad rollt am Faschingsdienstag

Ähnlich wie in Obersinn rollt auch in Wiesthal im Landkreis Main-Spessart ein brennendes Rad. Dort wird am Fasnachtsdienstag (Foaseltsdisdich) jedes Jahres nach Anbruch der Dunkelheit das Foaseltsroad vom Mühlberg heruntergelassen. Dieser Brauch ist seit Menschengedenken in Wiesthal üblich, heißt es in der Gemeinde. Seit jeher erbitten sich dort Kinder und Jugendliche mit dem Ruf "Stroh raus" von den Bauern ein Bündel Stroh. Das gesammelte Stroh wird mit Wagen auf den Mühlberg zum sogenannten "Faseltsradacker" gebracht. Oben angekommen stecken erwachsene Männer und Burschen ein Eisenrad (früher aus Holz), durch dessen Nabe eine lange Fichtenstange gesteckt wird, zwischen den Speichen mit dem gesammelten Stroh und Reisig fest aus. Im Dunkeln zünden sie das Rad an und tragen bzw. rollen es den Berg hinab bis es im Idealfall im Aubach landet.

Neustadt in Weiberhand: Hämachweiber sind unterwegs

In Neustadt im Landkreis Main-Spessart regieren am Rosenmontag die "Hääkönichin" und ihr Gefolge. Dort wird an diesem Tag traditionell das "Hää", also das Heu gemacht. Dazu treffen sich die diesjährige Hääkönichin Anja Müller und ihre wilden Hämachweiber morgens um 9.30 Uhr im Pfeuffer'schen Hof im Oberdorf, stopfen Heu in Tücher, in die Kötze, also den Rückenkorb, sowie auf alte Leiterwagen und ziehen durchs Dorf. Die Männer des Carneval Clubs kochen derweil Kraut, das es zur Mittagsrast am Marienbrunnen gibt.

An mehreren Stellen verteilen die Frauen dann ihre Fuhre und fragen in schönstem "Näuschterisch": "Wu wöllta häuer äuer Hä hi ho, i höw a mords Fuhr un wäss nit, wu naa" (Wo wollt Ihr heuer Euer Heu hin haben, ich habe eine große Fuhre und weiß nicht, wohin damit). Keiner weiß genau, woher dieser Brauch des Heumachens an Rosenmontag kommt, aber die Tradition soll auf jeden Fall bewahrt bleiben, wünscht sich Silke Reckentin, Vorsitzende vom Neustadter Carneval Club. Mittlerweile sind auch wieder jüngere Frauen dabei.

"Haaaaach hieeee!": Gickelschlagen am Untermain

Auch wenn es sich so anhört – echte Tiere kommen bei diesem Brauch nicht zu Schaden: In Strötzbach im Landkreis Aschaffenburg findet nach dem Faschingsumzug am Rosenmontag das traditionelle Gickelschlagen statt. Die Tradition reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Dazu wird auf einer Wiese ein großer Kreis abgesperrt. In diesem Kreis wird der Apfelweinkrug mit der Öffnung nach unten aufgestellt.

Die Mitspieler bekommen die Gickelsmaske aufgesetzt und einen Dreschflegel in die Hand. Wie beim Spiel "Blinde Kuh" wird der Teilnehmer im Kreis umhergeführt, damit er die Orientierung verliert. Das Publikum dirigiert ihn dann mit Zurufen in die Nähe des Apfelweinkrugs. Steht der Spielbewerber nach Meinung des Publikums günstig zum Apfelweinkrug ertönt der traditionelle Ruf "Haaaaach hieeee!" (Hau hin). Derjenige, der daraufhin mit dem Dreschflegel den Apfelweinkrug zerschlägt, erhält als Preis einen lebenden Hahn. Es soll schon Jahre gegeben haben, da waren bis zu 50 Schläge notwendig, bis der Krug zerbrochen ist.

Flugsaurier bei größtem Umzug im Grabfeld unterwegs

In Wargolshausen im Landkreis Rhön-Grabfeld hilft fast die Hälfte der 450 Einwohnerinnen und Einwohner mit, damit am Rosenmontag der größte Faschingszug im Landkreis mit 60 Gruppen durch das Dorf ziehen kann. Sie sind mit Faschingswagen und zu Fuß unterwegs. Laut der Wargolshäuser Karnevalsgesellschaft gibt es ausgefallene Gaudiwagen, darunter ein Wagen mit einem großen Flugsaurier, der sogar die Flügel schwingen kann. Auch eine 100 Jahre alte Dreschmaschine ist dabei. "Um die Verpflegung und den Ablauf sicherzustellen sind an die 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz", heißt es aus Wargolshausen.

Die letzten Umzüge vor dem Kehraus

Wer noch Konfetti und Puste hat, kann am Faschingsdienstag nochmal Vollgas geben. Im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld schlängelt sich traditionell ab 14.33 Uhr der Faschingszug der Gilde Giemaul durchs sogenannte "Städtle". Auch in Marktbreit im Landkreis Kitzingen und in Alzenau/Wasserlos im Landkreis Aschaffenburg sind die Narren am Faschingsdienstag noch einmal unterwegs. In Wiesentheid im Landkreis Kitzingen dauert die fünfte Jahreszeit dafür immer etwas länger: Nach dem Umzug am Sonntag treten dort Anfang März bei einem der größten Turniere in Bayern Männerballettgruppen an. Dieses Jahr findet das Turnier bereits zum 20. Mal statt.