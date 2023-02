Erdbeben: Türkei stoppt fast alle Einsätze - Hilfe für Syrien

Hilfe für Syrien tröpfelt in "zu vernachlässigender Menge ein"

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) forderte am Sonntag, die Hilfen für Syrien "dringend" massiv zu erhöhen. "Die Hilfe tröpfelt momentan in zu vernachlässigender Menge ein", sagte Hakim Khaldi, der Leiter der syrischen MSF-Hilfsmission. "Wir haben unsere Notvorräte in drei Tagen aufgebraucht." Nach Angaben des MSF-Sprechers kommt in Syrien sogar weniger Hilfe an als vor dem Erdbeben. Auch das Welternährungsprogramm WFP schlug Alarm angesichts der verhinderten Hilfen für Erdbeben-Opfer in syrischen Rebellengebieten

Einen Tag nach der Kritik brach ein Konvoi der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in die Region auf. 14 Lkw hätten von der Türkei aus die Grenze passiert und seien auf dem Weg in die Katastrophengebiete im Nordwesten Syriens, teilte die Organisation am Sonntag mit. Die Machthaber in der Region ließen keine Hilfen zu, hatte WFP-Direktor David Beasley am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. "Das ist ein Engpass für unsere Operationen. Das muss sofort behoben werden."

Erdbeben-Hilfe aus Deutschland und den USA

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kündigte an, die Hilfen der Bundesregierung für die syrischen Erdbebenopfer um 22,2 Millionen Euro zu erhöhen. Deutschlands Erdbebenhilfe für Syrien steigt damit laut "Bild am Sonntag" auf knapp 50 Millionen Euro. Den Menschen dort fehle nach zehn Jahren Krieg und dem Erdbeben nun das Allernötigste zum Überleben, sagte sie der Zeitung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich am Wochenende "sehr, sehr dankbar" für die Solidarität, Spenden und privaten Hilfsinitiativen der Bürger.

Auch die USA hatten 85 Millionen Dollar Soforthilfe für die Erdbebenregion bereitgestellt. Am Sonntag traf US-Außenminister Antony Blinken in der Türkei ein und versprach zusätzlich 100 Millionen Dollar. Er überflog gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu das Katastrophengebiet, am Montag wollte er Staatschef Erdogan in Ankara treffen.

Mit Informationen von AFP und Reuters