Macht, Gier & Verrat: Scorseses "Killers Of The Flower Moon"

Männer tragen Cowboyhüte, zücken auf staubigen Straßen ohne Skrupel die Pistole und beseitigen, was ihren Plänen im Weg steht: Auch wenn "Killers Of The Flower Moon" der erste Western von Martin Scorsese ist – im Kern bleibt der Regisseur seinem Lieblingsgenre treu: der Gangsterstory. Erneut macht der Chronist der US-Unterwelt halbseidene Gestalten zu Hauptdarstellern, zeigt seinem Publikum die dunkle Seele seines Heimatlandes und zerrt die korrupten Wurzeln des amerikanischen Kapitalismus ans Licht.

Erzählt wird die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte über eine Mordserie an Angehörigen des Stammes der Osage. Gigantische Ölfunde in ihrem Reservat in Oklahoma katapultierten sie Anfang der 1920er-Jahre an die Spitze der reichsten Menschen der Welt. Epische dreieinhalb Stunden lang schildert "Killers Of The Flower Moon", wie der Aufstieg ihren Niedergang besiegelte. Kinobesuchern fordert das ordentlich Sitzfleisch ab. Aber die Fülle an gesammelten Erkenntnissen, so Scorsese bei der Premiere in Cannes, ließ einfach kein schlankeres Drehbuch zu.

Oscar-Kandidat?

Unbestritten ist, dass "Killers Of The Flower Moon" im beginnenden Oscar-Rennen zu den haushohen Favoriten zählt. Selbst das allzu detailverliebte Drehbuch hat große Chancen auf eine Nominierung: Denn wie sich Martin Scorsese und Co-Autor Eric Roth von der Buchvorlage gelöst und einen eigenen Zugang zu der Geschichte gefunden haben, hat Lehrbuchcharakter.

Während der Sachbuch-Bestseller die Mordserie und die damit verbundene Entstehungsgeschichte des FBI nachzeichnet, ist die Leinwandadaption eine Charakterstudie und konzentriert sich auf die Personen, die sich erst das Vertrauen und dann den Reichtum der Osage erschlichen haben.

Zwei Stars des New Hollywood

Im Zentrum des Films stehen Leonardo Di Caprio und Robert de Niro, die sämtliche Erwartungen erfüllen und beängstigend gute Leistungen abliefern. Di Caprio spielt einen leicht lenkbaren Einfaltspinsel, ist eine Marionette an den Fäden von Strippenzieher De Niro, dem Kopf der korrupten Bande. Nach außen ein Freund der Stammesangehörigen und rechtschaffener Bezirks-Sheriff, arrangiert er unter anderem Ehen zwischen reichen Osage-Frauen und seinen Handlangern. Ist die Tinte auf den Hochzeitsdokumenten erst getrocknet, häufen sich die Todesfälle und das Vermögen geht auf die weißen Witwer über – selbst dann, wenn das plötzliche Ehe-Aus offensichtlich durch Fremdeinwirkung ausgelöst wurde.

Knapp zwei Drittel des Films werden aufgewendet, um die komplexen Persönlichkeiten der beiden Hauptfiguren, aber auch die Unzulänglichkeiten des von ihnen ausgenutzten Systems aufzufächern.

Denn Basis für ihr erfolgreiches Treiben war systematische Diskriminierung der Native Americans. Im Film sorgt schließlich eine Gerichtsverhandlung für Recht und Ordnung – und verweist im gleichen Atemzug darauf, dass die Fehler der Vergangenheit immer noch fortwirken.

Die Banalität des Bösen

Während der Pressekonferenz in Cannes fasste Robert de Niro die zentrale Botschaft des Films so zusammen: "Es ist die Banalität des Bösen, die wir im Blick behalten sollten. Sie ist heute genauso existent. Sie wissen, wen ich meine, aber ich nenne seinen Namen nicht, denn dieser Kerl ist dämlich. Das ist ein systemisches Problem. Und das ist der beängstigende Teil daran."

Im emotionalen Epilog von "Killers Of The Flower Moon" ist es Martin Scorsese persönlich, der sein Bedauern über die Schuld seiner Nation äußert. Es ist das überraschende Ende einer brillanten Inszenierung. Und ein Schlag ins Gesicht all jener, die – ob aus Dummheit oder Berechnung – Moral und demokratische Werte mit Füßen treten.