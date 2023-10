"Das Rauschen der Zeit" - Wim Wenders Film über Anselm Kiefer

Es sind Momentaufnahmen, die den Gegenwartskünstler greifbarer machen. Über seinen Werdegang und Kontroversen aus der Vergangenheit erzählen sie jedoch nichts. Um diese Aspekte abzubilden, greift Wenders auf fiktionale Erzählstränge mit Schauspielern zurück. Sie visualisieren die prägende Kindheit im zerstörten Nachkriegsdeutschland, die Startschwierigkeiten als Künstler, die Konflikte mit der deutschen Kulturkritik. Auch hier wird wenig erläutert, sondern auf alte Tonaufnahmen oder Gedichte von Paul Celan zurückgegriffen, dem von Kiefer verehrten Lyriker.

Porträt des Künstlers als mythische Figur

Es ist ein eher essayistischer Angang, der zu den wenigen Schwachpunkten von "Anselm" zählt - etwas konkreter hätte es hier und da schon sein können. So aber wird der Künstler eins mit seinem Werk, das von Mythen und Pathos durchzogen ist. Ein Porträt in Vollendung, wenn man so will – wunderschön und ein wenig geheimnisvoll.