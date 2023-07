Star-Dirigent dirigiert 600 Laienmusiker in Bad Kissingen

Der "Symphonic Mob" ist wieder da: Nach dem erfolgreichen Debüt 2022 gehörte er auch in diesem Jahre zum festen Bestandteil des abwechslungsreichen Programms des Kissinger Sommers. "Es ist ein Moment für die Seele der Gesellschaft. Für uns als Musiker ist das sehr wichtig, weil so etwas bringt uns enger mit unserem Publikum in Kontakt", sagte Star-Dirigent Kent Nagano.

600 Teilnehmende aus aller Welt

600 Laienmusiker aus aller Welt haben am "Symphonic Flashmob" im Rahmen des Klassik-Festivals Kissinger Sommer teilgenommen. Mit dabei auch Teilnehmer aus den USA – und alle waren sich einig: Spielen unter der Leitung von Kent Nagano ist anders als im Dorfverein. Es sei eine einmalige, unfassbare Chance, so die einhellige Meinung. Die Begeisterung und Freude war in den Augen der Musiker zu sehen.

Der Ehrendirigent Kent Nagano

Kent Nagano gilt als einer der herausragenden Dirigenten sowohl für das Opern- als auch das Konzertrepertoire. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgerischen Staatsoper und Hamburgerischer Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters.

Zudem setzt er sich als Künstlerischer Leiter der Wagner Lesearten mit Concerto Köln und dem Dresdner Festspielorchester sowie als Schirmherr der Herrenchiemsee Festspiele ein. Seit 2006 ist er Ehrendirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, seit 2019 von Concerto Köln, seit 2021 des Orchestre symphonique de Montreal sowie seit diesem Jahr des Philharmonischen Staatsorchester.

Als vielgefragter Gastdirigent arbeitet Kent Nagano regelmäßig mit weltweit führenden Orchestern, darunter auch mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.