"Kissinger Sommer": Staatsbad ganz im Zeichen klassischer Musik

Mehr als 60 Konzerte und Veranstaltungen stehen von Mitte Juni bis Mitte Juli auf dem Programm des "Kissinger Sommers 2023". Mit dem Leitthema "Dolce Vita" startet das hochkarätig besetzte unterfränkische Klassikfestival vom 16. Juni bis zum 16. Juli in seine 37. Saison. Das Festivalprogramm widme sich dem Lebensgefühl und der Musik Italiens, seinen Komponisten wie Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Verdi, Puccini oder Respighi, aber auch Bewunderern wie Mendelssohn, Liszt oder Tschaikowsky, deren Sehnsucht nach dem Süden auch in ihrem Werk Spuren hinterlassen habe, hieß es von der Festivalleitung unter Alexander Steinbeis vorab. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe machte das Eröffnungskonzert des "Orchestra Sinfonica di Milano" mit Werken von unter anderem Rossini, Bellini und Puccini am Freitag im Max-Littmann-Saal.

Hochkarätige Orchester kommen in die Rhön

Beim diesjährigen "Kissinger Sommer" tritt unter anderem das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Bamberger Symphoniker, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das WDR-Sinfonieorchester und die Tschechische Philharmonie auf. Jeden Freitag gibt es um 17 Uhr eine Konzerteinführung für das Wochenende. Immer freitags und samstags finden um 18 Uhr Prélude-Konzerte an verschiedenen Plätzen in der Stadt mit verschiedenen Ensembles und von anwesenden Orchestern statt.

Symphonic Mob, das größte Spontanorchester Bayerns

Am 2. Juli findet ab 15 Uhr der zweite "Symphonic Mob" im Rahmen des "Kissinger Sommers" statt. Bei diesem großen Mitspielkonzert im Kurpark – dem laut Festivalleitung "größten Spontanorchester Bayern" – musizieren Amateure gemeinsam mit den Profis des "Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin". Hier können alle mitmachen, die ein Instrument beherrschen oder gerne singen – ganz gleich, ob sie in Laienorchestern oder Big Bands spielen, ob sie Kammermusik machen, im Kirchenchor mitwirken oder einfach gerne musizieren. Im Internet kann man sich vorher die Noten herunterladen. "Das Alter und die musikalische Vorbildung der Mitspielenden sind dabei ganz egal, alle sind willkommen," heißt es von den Festival-Organisatoren. Ab 13.30 Uhr findet im Kurpark die große Generalprobe statt.

Konzerte nicht nur im Staatsbad

Konzertorte beim "Kissinger Sommer" gibt es in diesem Jahr auch wieder in Bad Brückenau, in Kloster Maria-Bildhausen bei Münnerstadt und auf Schloss Aschach bei Bad Bocklet. Konzertbesucher sollen – wie schon im letzten Jahr – zu allen Abendkonzerten am Wochenende von Würzburg und Fulda per Busshuttle kommen können.