Sissy Thammer: "Festival-Mum" kündigt zeitnah Ruhestand an

"Die Sissy ist eine Naturgewalt – wenn sie in den Raum kommt, dann nimmt sie ihn und einen selber auch ein. Die macht alles mit Leidenschaft und Energie", sagt Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU) mit einem Lachen. Er ist seit langem ein Wegbegleiter der langjährigen Festival-Intendantin.

Von der Buchhändlerin zur Managerin: "Sissy ist wie ein Riesenrad"

Elisabeth "Sissy" Thammer wird im Juni 1954 in Winklarn im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz geboren. Gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Brüdern wächst sie als Brauerei-und Gutshoftochter auf. "Wir haben schon früh gelernt zu arbeiten und haben viel zusammen erlebt. Und zwei Brüder härten einen auch ab", erzählt Thammer schmunzelnd. Seit über 35 Jahren kommt ihr Bruder Johannes immer im Sommer nach Bayreuth, um seine Schwester und das Festival junger Künstler zu besuchen. In der Kindheit haben sie sich ein Zimmer geteilt – und auch in der Schulzeit habe die eineinhalb Jahre ältere Schwester auf ihn aufgepasst. "Es war immer etwas los und wir haben uns immer gegenseitig gedeckt. Und vor allem: immer zusammengehalten", erinnert sich Thammer. "Die Sissy ist wie ein Riesenrad hat unser Vater immer gesagt. Voller neuer Ideen und international unterwegs."

Das zeigt auch ihr Werdegang: Sissy Thammer hat eine Ausbildung zur Buchhändlerin und Hauswirtschaftlerin gemacht, Jura studiert und wurde letztlich Kultur- und Veranstaltungsmanagerin. Nicht zu vergessen: Auch in der Feuerwehr hat sie gedient. Damals noch keine Selbstverständlichkeit als Frau. Bis heute ist sie zahlendes Mitglied.

Friedensarbeit als Herzensangelegenheit

Mitte der 1980er-Jahre übernahm die gebürtige Oberpfälzerin die Leitung des damaligen Internationalen Jugendfestspieltreffens in Bayreuth. Sie engagiert sich seither für den internationalen Kulturaustausch auf der "Probebühne für die Jugend der Welt", wie das Festival gerne genannt wird. Sie holt junge Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt nach Bayreuth. Nachwuchsförderung und Friedensarbeit sind eine Herzensangelegenheit für sie. Immer wieder hat sie im Rahmen der Veranstaltungen junge Menschen zusammengebracht, teils auch aus verfeindeten Ländern.

Sissy Thammer: "Frau Europas"

Für ihr Engagement hat sie in den vergangen vier Jahrzehnten einige Auszeichnungen bekommen – darunter das Bundesverdienstkreuz, der Preis "Frauen Europas" und die Europamedaille. An Motivation hat es der Kultur- und Veranstaltungsmanagerin nie gefehlt. Sie sei immer neugierig gewesen, denn das sei auch ein Jungbrunnen, so Thammer im Gespräch mit BR24.

Nun hat die 69-Jährige bekannt gegeben, dass sie zeitnah in den Ruhestand gehen wolle. Sie freue sich darauf, wenn der Druck abfalle und mehr Zeit für Mann und Garten bleiben. "Ich habe einen großen Kräuter-und Duftgarten. Nicht unbedingt zur Freude meines Mannes, der mag lieber bunte Blumen", lacht sie. Fest steht dennoch: Abwenden von Kunst und Kultur wird sie sich sicher nicht. Neue Projekte hat sie schon im Kopf.