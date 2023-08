Debatte um "Oh Boy": Männer-Reflexion auf dem Rücken von Frauen?

Zwar wies die Verfasserin auch darauf hin, dass es ihr "dezidiert" um den Text von Valentin Moritz ginge, nicht um das gesamte Buch und seine zahlreichen Autoren. Dennoch steht nun natürlich das gesamte Buch-Projekt in der Kritik, dessen Veröffentlichung die überwiegend männliche Autorenschaft auf drei Bühnen im Literarischen Colloquium am Berliner Wannsee gefeiert hatte.

Rückzug aus dem Projekt

Nach anhaltenden kritischen Kommentaren unter Posts des Kanon Verlags reagierte am Donnerstag zunächst Moritz selbst. Mit seinem Text habe er dazu beitragen wollen "einen offeneren, ehrlicheren Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und männlicher Täterschaft zu fördern", schrieb er in einem Kommentar auf Instagram. Es handele bei seinem Beitrag "um einen literarischen Text, bei dem genau darauf geachtet wurde, dass er in keiner Weise Privat- und/oder Intimsphäre verletzt."

Es tue ihm leid, so Moritz, "dass sich diese Person von meiner Veröffentlichung derart getroffen fühlt. Ihr anonymer Boykottaufruf trifft nun das ganze Buch." Er werde sich aus dem Projekt zurückziehen, "in der Hoffnung, so Schaden vom Buch und von den anderen Autor*innen abzuwenden." Bei kommenden Auflagen solle sein Text aus dem Buch gestrichen werden.

Lyrisches Ich?

Auch der Verlag äußerte sich zu den Vorwürfen: Nach Ansicht des Verlags entzünde sich die Kritik hauptsächlich an der "fehlenden Opferperspektive". "Dies ist der Wahrung von Privat- und Intimsphäre geschuldet, gibt aber zu Recht Anlass zur Kritik", heißt es darin. Diese Kritik nehme man "sehr ernst."

Gleichzeitig betont der Verlag, dass der Text sich auf "literarische Weise" mit Täterschaft und Gewalt auseinandersetze. Offen lassen beide Statements, warum Moritz' vermeintlich literarische Figur dann in seinem Buch-Text selbst davon schreibt, dass sie den Vorfall zwar "benennen, zum Schutz von Persönlichkeitsrechten aber nicht in einen Kontext stellen" könne – ein deutlicher Hinweis auf die Tatsächlichkeit des Beschriebenen.

Der Autor habe bereits vor Andruck "sein Vorschusshonorar an eine Organisation gespendet, die Frauen und Zugehörige anderer Geschlechtsidentitäten in Fällen von sexualisierter Gewalt berät", schreibt der Verlag. Gleiches werde er mit einem möglichen Verkaufs-Gewinn tun.