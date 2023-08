Einstige Nazi-Rednerschule in Herrsching: So nutzte sie Hitler

Friedrike Hellerer ist Gemeindearchivarin in Herrsching am Ammersee. Sie hat Reinhardts Rednerschule erforscht. Mit Blick auf die erbittert geführten Wahlkämpfe Anfang der 1930er Jahre sagt sie: "Das hat einen großen Unterschied gemacht. Nur die NSDAP konnte ihre Veranstaltungen durchziehen - weil sie eben genügend Redner hatte."

Was war das für ein Institut, diese Rednerschule? Keines, wie man es sich vorstellt, sagt Hellerer. Ein echtes Schulgebäude hatte die Herrschinger Propaganda-Schule nämlich nie. Ihr Gründer Fritz Reinhardt war glühender Nazi-Funktionär und Finanzfachmann und betrieb zunächst eine "Fernhandelsschule" – mit Lehrbriefen, die er aus seiner Privatwohnung per Post an angehende Kaufleute und Steuerberater verschickte.

Propaganda im Fernunterricht

Mit "demselben unermüdlichen Elan", wie Hellerer es in ihrer Doktorarbeit schreibt, verschrieb sich der aus Thüringen stammende Reinhardt dann der Organisation des Rednerwesens – und baute ab 1927 nach dem Prinzip der Fernhandelsschule eine NSDAP-Rednerschule auf: Propaganda im Fernunterricht.

Wenn die angehenden Redner doch mal an den Ammersee kamen, dann zu Blockseminaren und Abschlussveranstaltungen. Die mehr als 100 Absolventen des ersten Kurses etwa erhielten nach neun Monaten Fernunterricht den letzten Nazi-Schliff in einer zweiwöchigen Schulung am Ammersee, ließen sich von NS-Chefpropagandist Gregor Strasser in politischen Tagesfragen unterweisen und von "Stürmer"-Herausgeber Julius Streicher in Judenhass.

"Die Säle mussten bespielt werden"

Reinhardt selbst war von 1928 bis 1930 "Gauleiter Oberbayern", also Bezirksparteichef. Sein Einfallsreichtum und Einsatz verschafften seiner NSDAP in den Jahren um 1930 einen großen Vorsprung, sagt Friedrike Hellerer. "In der damaligen Zeit gab es kaum Möglichkeiten, die eigene Propaganda zu verbreiten. Die hauptsächliche Möglichkeit, an die potenziellen Wähler heranzukommen, waren öffentliche Sprechabende in diesen großen Sälen, die früher an die Gasthäuser angebaut waren. Diese Säle mussten natürlich bespielt werden – und das haben die Parteigenossen relativ schnell erkannt."