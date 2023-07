Martin Walser - Jahrhundertschriftsteller und Unruhestifter

"Ich schreibe Romane, und das sind immer auch auf gewisse Weise Selbstporträts", sagte der greise Martin Walser 2018 in einem Interview. Gemessen daran machte er es sich in seinem Leben nie leicht, denn er schrieb unablässig über gescheiterte Menschen. Schon in seinem ersten großen Erfolgsroman, der Satire "Ehen in Philippsburg" (1957), lernt die Hauptfigur, der Außenseiter Hans Beumann, sich in einer fiktiven Großstadt der gehobenen Gesellschaft anzupassen und das bedeutet: ihrer Doppelmoral nachzugeben, Ideale zu verraten, Affären zu verheimlichen und die Fassade aufrecht zuhalten. Das Buch war ein treffendes Sittengemälde der 1950er-Jahre in Stuttgart, wurde prompt mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet und so erfolgreich, dass Walser fortan als freier Schriftsteller leben konnte.

"Kein Mensch will mit sechzehn in eine Partei"

Zuvor hatte der 1927 in Wasserburg am Bodensee geborene Autor als festangestellter Redakteur für den Süddeutschen Rundfunk (SDR) gearbeitet, wo er nach dem Krieg als Reporter begonnen hatte. Die Arbeit ließ ihm genug Freiraum für eine Doktorarbeit über Franz Kafka ("Beschreibung einer Form. Versuch über die epische Dichtung", 1952). Vor allem jedoch war Walser damals Fernseh-Pionier und kümmerte sich um das Hörspiel. Seit 1953 besuchte er die Tagungen der berühmten "Gruppe 47", wo sich die Nachkriegs-Elite der deutschen Literaturszene traf. Seine Erzählung "Templones Ende" wurde von den hochkarätigen Kollegen sogar ausgezeichnet. Darin verzweifelt der titelgebende Villenbesitzer in Bernau bei Berlin über seinen gesellschaftlichen Abstieg und flüchtet sich in wilde Verschwörungstheorien.

Wie auch sein Generationskollege Günter Grass (ebenfalls Jahrgang 1927) musste sich Walser sehr verspätet mit seiner angeblichen Verstrickung in den Nationalsozialismus befassen: Aus der Zentralkartei der NSDAP tauchten Unterlagen auf, wonach der Flakhelfer und Arbeitsdienst-Mann Walser am 30. Januar 1944 einen Aufnahmeantrag gestellt haben sollte. Zum "Geburtstag des Führers" am 20. April des Jahres soll er mit der Mitgliedsnummer 9742136 in die Ortsgruppe Wasserburg/Bodensee aufgenommen worden sein. Dazu sagte Walser 2007, er habe weder einen Aufnahmeantrag gestellt, noch je ein Mitgliedsbuch erhalten oder an einer Aufnahmefeier der NSDAP teilgenommen. "Am 30. Januar 1944 soll ich die Aufnahme beantragt haben. Ich weiß nicht, wo ich am 30. Januar 1944 war, ich war sechzehn. Kein Mensch will mit sechzehn in eine Partei."