Schriftsteller Martin Walser ist gestorben

Der Schriftsteller Martin Walser ist nach Informationen verschiedener Medien vergangene Nacht gestorben – im Alter von 96 Jahren. Erstmals machte Walser die Literaturwelt 1955 mit seinem Erzählband "Ein Flugzeug über dem Haus" auf sich aufmerksam. Sein Romandebüt "Ehen in Phillippsburg" wurde zwei Jahre später mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet.

Martin Walser: Vielfach ausgezeichneter Autor

Martin Walser wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Seine Schulzeit musste er aufgrund des Kriegsdienstes im Zweiten Weltkrieges zwischenzeitlich unterbrechen, nach seinem Abitur studierte er in Regensburg und Tübingen Literaturwissenschaft, Philosophie und Geschichte. Danach arbeitete er als Reporter, Regisseur und Hörspielautor beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart bevor er sich 1957 als freier Autor am Bodensee niederließ. Im selben Jahr erschien sein Romandebüt "Ehen in Philippsburg", für das er mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet wurde.

Walser zählt zu den bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur und schuf innerhalb von gut 60 Jahren ein vielfältiges, teils auch umstrittenes Gesamtwerk mit über 20 Romanen, Novellen, Geschichtensammlungen, Theaterstücken und Hörspielen. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie etwa den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Streitbar und erfolgreich

In den 1970er-Jahren hatte Walser mit einigen Misserfolgen zu kämpfen. Sein Roman "Jenseits der Liebe" (1976) beispielsweise wurde von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki aufs Höchste verrissen, das Buch wurde später dennoch ein Bestseller. Ausnahmslos begeisterte Kritikermeinungen erhielt Walser 1978 für "Ein fliehendes Pferd", das das Aufeinandertreffen von zwei Paaren mittleren Alters im Rahmen eines Bodenseeurlaubs erzählt. Mit über einer Million verkaufter Exemplare ist es Walsers erfolgreichstes Buch.

Einen großen Skandal löste 2002 der Roman "Tod eines Kritikers" aus. Walser selbst sah das Buch als eine Art Komödie über den öffentlichen Kulturbetrieb und seine bekanntesten Antreiber. Die beabsichtigte Ähnlichkeit des Protagonisten André Ehrl-König mit Marcel Reich-Ranicki fürhte zu großer Empörung in der deutschen Literatur- und Medienwelt.

