BR24Live: Tagesgespräch - Wie stehen Sie zur Band Rammstein?

Im Münchner Olympiastadion gibt die Band in den kommenden Tagen nacheinander vier Konzerte mit voraussichtlich insgesamt rund 250.000 Besuchern. Rammstein gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands und füllt weltweit Stadien.

Die Shows der Gruppe sind spektakulär - es wird jedoch auch immer wieder auf Schockeffekte und Provokationen gesetzt. Ebenso sorgt Rammstein textlich immer wieder für Skandale. Ihr Album "Liebe ist für alle da" setzte die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz im Jahr 2009 auf den Index.

Die Konzerte in München werden nun von einem neuen Skandal überschattet: Dem Sänger Till Lindemann wird von mehreren Frauen unter anderem sexueller Missbrauch vorgeworfen. Sie seien von Menschen aus dem Rammstein-Umfeld gezielt angesprochen worden, entweder über Instagram oder auf den Konzerten selbst, und auf speziell für Lindemann organisierte After-Show-Partys eingeladen worden.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie stehen Sie zur Band Rammstein? Warum übt die Gruppe so eine große Faszination auf die Fans aus? Waren Sie selbst schon einmal auf einem der Konzerte? Was haben Sie dort erlebt? Wie blicken Sie auf die aktuellen Vorwürfe um Till Lindemann? Werden Sie bei einem der Konzerte in München dabei sein? Haben die Anschuldigungen Ihren Blick auf die Rockgruppe verändert?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist BR-Musikjournalist Ferdinand Meyen. Außerdem ist Susann Hommel zugeschaltet. Sie ist im Vorstand von "Music S Women* e.V.".

