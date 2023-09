Paula Paula: Die Berlinerin tourt jetzt in Bayern

Das Songschreiben sei ein demütiger Prozess, sagt Marlène Colle von Paula Paula, eigentlich diene sie nur: "Ich merke, dass da eine Idee schlummert, und dann versuche ich alles zu geben, was es braucht, damit sie zu einem Song wird."

Auf Berlins Straßen erlebt man Marlène Colle dann auch mal als Song-Dienerin, wenn sie kleine poetische Momente in ihr Handy hineinspricht: Das Erlebte vergrößern und dramatisieren, wie sie es nennt.

Zufallsfunde im Kiez

Manchmal aber passiert das Drama direkt um sie herum. Marlène landet in einem Streit zwischen zwei Männern und wird als Schlichterin schließlich zur Zielscheibe von deren Aggression. Sie merkt erst hinterher, dass sie das alles zufällig mit dem Handy aufgenommen hat.

Zu Hause angekommen, setzt sie sich hin und schreibt einen Song darüber: "Weil mich das alles so aufgewühlt hat und ich das auch so furchtbar finde, dass es immer wieder dazukommt, dass sich marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft, die offensichtlich nicht genug Liebe und Fürsorge bekommen, um sich wohl zu fühlen, gegeneinander wenden und gegenseitig verletzen."

Debüt mit Augenzwinkern

Sich mit Wut, Trauer, aber auch mit Humor den Dingen widmen, die nicht so glattlaufen in der Welt und im Zwischenmenschlichen – das gelingt Paula Paula auf ihrem stilistisch extrem abwechslungsreichen Debüt "Schade kaputt" außergewöhnlich gut.

"Ich finde dieses kleine Augenzwinkern, das in diesem 'Schade kaputt' drinsteckt, macht das Ganze ein bisschen leichter", sagt Paula Paula über den Titel des Albums.

Bestes Beispiel: "Kaputtes Gerät", eine trotzig-ehrliche, Wir-sind-Helden-artige Indie-Rock-Nummer an die eigene Adresse und das eigene Versagen in puncto Klimawandel. Einerseits betteln Paula Paula die junge Generation um Hilfe an und gleichzeitig spielen sie mit dem naiven "Es wird schon noch alles gut werden, weil am Ende ja immer alles gut geworden ist"-Gefühl älterer Generationen.