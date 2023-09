Nostalgie-Kino: "Fallende Blätter" von Aki Kaurismäki

Seine Vorbilder heißen Godard, Visconti oder Robert Bresson, Poster ihrer Werke schmücken im Film die Kino- und Kneipenwände. Auch der poetische Realismus des Franzosen Marcel Carné und die surrealen Welten von Luis Buñuel haben Aufbau und Dramaturgie von "Fallende Blätter" beeinflusst: Die Menschen leben und arbeiten in dunklen und engen Räumen, wirken wie Gefangene auf der Bühne des Lebens.

Hommage an das kleine Glück

Den größten Einfluss jedoch habe das britische Liebesdrama "Brief Encounters" von David Lean gehabt, erklärte Kaurismäki im Mai nach der Premiere in Cannes. Auch eine kleine Liebesgeschichte kann große Gefühle transportieren – das hat Lean mit seinem Schwarz-Weiß-Klassiker gezeigt und das beweist Kaurismäki nun auf seine ganz eigene Weise.

"Fallende Blätter" ist einer der schönsten und melancholischsten Filme des Jahres. Eine Hommage an das Glück der kleinen Dinge, an die Liebe und den Glauben daran, an das Kino als Realitätsflucht-Räumlichkeit, die zum Staunen einlädt. Bevor Ansa und Holappa bereit sind, an Träume fernab der Leinwand zu glauben, müssen sie noch jede Menge Höhen und Tiefen durchleben.

Am Ende aber verlassen sie ihre Höhlen der Einsamkeit und realisieren, dass Helsinki mehr zu bieten hat als dunkle Gassen und trostlose Absturzkneipen. Ein gemeinsamer Spaziergang durch eine Parkanlage ist das Versprechen einer herbstlich erleuchtenden Zukunft.