Niedecken und Carpenter kommen zum Nürnberger Musikfest ION

Kölsch-Rocker Wolfgang Niedecken bei einem Festival geistlicher Musik? Das klingt ungewöhnlich. Aber die Macher des Musikfestes ION fassen geistliche Musik sehr weit, und so ist auch Platz für den Frontmann der Kölner Band BAP. Bei seinem Konzert wird Niedecken Songs seines Idols, des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan, präsentieren. Auch der US-amerikanische Organist und Komponist Cameron Carpenter wird zum Musikfest ION kommen, das im kommenden Jahr vom 27. Juni bis 7. Juli in Nürnberg stattfindet. Er spielt einen Bach-Abend. Eröffnet wird das Festival vom Stegreif Orchester mit ihrer "Symphony of Change".

Konzerte in den Kirchen Nürnbergs

Geplant sind insgesamt 22 Konzerte in Nürnberger Kirchen: St. Sebald, St. Lorenz, St. Egidien, St. Martha und der Frauenkirche in der Innenstadt, in der Gustav-Adolf-Kirche in der Südstadt sowie in St. Nikolaus und St. Ulrich in Mögeldorf. Weitere Konzerte finden im Aufsesssaal und in der Kartäuserkirche im Germanischen Nationalmuseum (GNM) statt. Zudem sollen bei einem Forum Themen geistlicher Musik vertieft und diskutiert werden, und es finden im Rahmen des Musikfests ION evangelische und katholische Festgottesdienste statt.

"Sing Beethoven"-Projekt und renommierte Chöre

Zum Abschluss dirigiert Frieder Bernius das Requiem von Johannes Brahms. Rund 230 Kinder machen bei dem Projekt "Sing Beethoven" mit. Erstmals wird es auch ein Mitsing-Konzert geben, bei dem Mendelssohn Bartholdys "Lobgesang" gemeinsam mit dem Publikum aufgeführt werden soll.

Außerdem ist unter anderem ein Konzert des Tenebrae Choirs aus London geplant. Laut Veranstalter ist der Chor einer der besten der Welt. Mit dabei ist auch der Chor des Bayerischen Rundfunks, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Peter Dijkstra. Ein weiteres Highlight: die Weltjazz-Band Masaa, die 2022 den Deutschen Jazzpreis gewann.

Live-Erlebnisse und starke Gefühle

Festival-Leiter Moritz Puschke sagte, er spüre eine "Lust auf echte Begegnung, auf direkte Live-Erlebnisse und auf die starken Gefühle, die sich in den atemberaubenden Kirchen einstellen." Auf der Webseite des 73. Musikfestes heißt es zum Motto "Da ist Leben": "Eine Welt, in der die Menschen sich abhandenkommen, in der radikale Parolen Falsches versprechen, digitale Bubbles und Fake News den Geist vernebeln. Das Leben kann mehr, will mehr. Lasst es uns wiederfinden und feiern. Herzlich willkommen zum Musikfest ION 2024."

Wandel: Internationale Orgel-Woche wird Musikfest

1951 veranstalteten die Kirchenmusiker der beiden großen evangelischen Altstadt-Kirchen in Nürnberg, St. Lorenz und St. Sebald, erstmals die Internationale Orgelwoche Nürnberg – Musica Sacra (ION). Orgelmusik und Geistliche Musik waren über Jahrzehnte das Zentrum des internationalen Festivals.

Seit 2019 verfolgen die Macher unter der Künstlerischen Leitung von Moritz Puschke ein neues Konzept: "Der neue Festivalname 'Musikfest ION' bewahrt im Kürzel die Tradition der liebgewonnenen Internationalen Orgelwoche Nürnberg, verbindet sie aber mit der Prägnanz und Internationalität eines modernen Kulturereignisses". Und so will das Musikfest ION heute ein "Festival mit einem umarmenden, offenen und durchlässigen Kulturbegriff im Herzen der Stadtgesellschaft" sein und dennoch ein Forum für internationale Geistliche Musik bleiben.