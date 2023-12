Krieg in der Ukraine: Was, wenn Russland gewinnt?

Es sind die Bilder der Grabenkämpfe, die tödlichen Drohnenschwärme über Kiew, Soldaten am Limit, die den Eindruck geben: Nach fast zwei Jahren Ukraine-Krieg macht sich Ernüchterung breit. Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen mit Schwerpunkt auf dem post-sowjetischen Raum an der Universität Innsbruck stellt im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) fest: "In Summe hat Russland sogar mehr Territorium erobert als die Ukraine zurückerobern konnte bei der ukrainischen Militäroffensive seit Juni. Jetzt stellt sich die Frage, ob zusätzliche Militärhilfe an dieser Pattsituation etwas ändern würde."

Russland scheint mehr Drohnen, mehr Artilleriegeschosse, mehr Männer einzusetzen und geht an vielen Stellen der Front zum Angriff über. Auch, weil es sehr hohe Verluste dabei in Kauf nimmt. Derweil stockt die Unterstützung des Westens: Ein Paket von US-Präsident Joe Biden mit weiteren Hilfen für Kiew im Krieg gegen Russland hängt im US-Kongress fest. Laut Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington, D.C., eine "ernste Situation": "Das darf und sollte Europa nicht auf die leichte Schulter nehmen, wie sehr die Unterstützung für die Ukraine hier in Washington an einem seidenen Faden hängt." Gibt der Westen also auf?

Die Ukraine legt ihre Kriegsziele allein fest, zumindest offiziell

Die offizielle Position des Westens ist: Die Ukraine legt ihre Kriegsziele allein fest und ist die Einzige, die sagen kann, wann und unter welchen Bedingungen sie mit Russland verhandeln möchte, wenn überhaupt. Laut Professor Mangott ist es inoffiziell jedoch anders: "Der Westen entscheidet mit der Lieferung oder Nichtlieferung von Waffen darüber, wozu er die ukrainische Armee befähigt." Auch Fix sagt, dass der Westen "natürlich massiven Einfluss" habe.

Ein Beispiel sind die versprochenen eine Million Artilleriegranaten seitens der EU für die Ukraine. Tatsächlich können wohl nur 300.000 bis Anfang 2024 geliefert werden. Russland hingegen hat bereits eine Million Artilleriegranaten bekommen – von Nordkorea. Das hat der südkoreanische Geheimdienst herausgefunden.

Europa: Waffenproduktion versäumt

Um eine Million Artilleriegranaten liefern zu können, hat Nordkorea seine Produktionskapazitäten erhöht und mehr Arbeiter eingesetzt. Also genau das gemacht, was Sicherheitsexpertinnen und -experten seit über einem Jahr vom Westen fordern. Der Grund sei vor allem die Tatsache, dass der Westen sich noch nicht darauf eingestellt hat, dass dieser Krieg länger dauern wird, analysiert Fix.

Bis die Produktionskapazitäten in Europa entsprechend erweitert sind, könnten noch Jahre vergehen, zeigt auch eine Recherche der Washington Post.

Zwingt der Westen die Ukraine über Umwege an den Verhandlungstisch?

Derweil gibt es Berichte über mögliche Absprachen zwischen den USA und Deutschland: Die Regierung in Kiew soll über Qualität und Quantität der Waffenlieferungen zur Verhandlungsbereitschaft mit Putin bewegt werden.

Mangott hält dies für "durchaus möglich" und führt den Streit um das Taurus-Waffensystem an, das Deutschland nicht liefert, und die begrenzte Menge an F-16-Kampfflugzeugen.