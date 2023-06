Die "Himmelsburg" von J. S. Bach steht jetzt ist Nürnberg

Die Schlosskapelle des Weimarer Stadtschlosses wurde bei einem Brand im 18. Jahrhundert zerstört. Aber dank modernster Technik kann man sie jetzt sozusagen wieder besuchen. Und sie passt sogar in einen Überseecontainer und ist seit heute in Nürnberg zu sehen – als Vorbote auf das 72. Musikfest ION, das internationale Festival für geistliche Musik in Nürnberg vom 23. Juni bis 2. Juli 2023.

Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs

Über sie gibt es viele Erzählungen, über die sogenannte Himmelsburg, die Schlosskapelle des Weimarer Stadtschlosses. Der junge Johann Sebastian Bach hat dort ein knappes Jahrzehnt gewirkt. Es soll seine prägendste Hauptwirkungsstätte gewesen sein. In der Kapelle hat er als Hoforganist einen Großteil seiner Orgelwerke komponiert. Der Klang in der Himmelsburg muss spektakulär gewesen sein. Auf der dritten Empore befand sich die für ihn umgebaute Orgel und sorgte für einen sphärischen Klang, der nach unten drang. Daher auch der Name "Himmelsburg".

Virtueller Rundgang – Himmelsburg täuschend echt

In dem ausgebauten Container auf dem Nürnberger Hauptmarkt sieht es aus wie in einer kleinen Kapelle. Rechts stehen drei weiße Sitzbänke auf denen die Besucher Platz nehmen können. Nach einer kurzen Einweisung geht die virtuelle Führung durch den Sakralbau los. Die Besucher bekommen eine VR-Brille aufgesetzt, kurz darauf befinden sie sich mitten in der Kapelle.

Am Boden sind rote Fliesen zu sehen, vorne ein etwa 15 Meter hoher Altar. Durch das Drücken einer Fernbedienung gelangt man bis zur sogenannten Capella, dem höchsten Punkt. Etage für Etage wird der Blick nach unten immer spektakulärer. "Menschen mit Höhenangst haben durchaus ein Problem", sagt Enrik Schubert, der Digitale Manager des Projekts. In der fünften Ebene leuchten die Orgelpfeifen im virtuellen Sonnenlicht. Und auch die Akustik verändert sich und wird intensiver. Fast möchte man das Geländer berühren.

Ausflug in die Barock-Zeit: Beeindruckendes Erlebnis

Zusätzlich zum VR-Erlebnis ist Bachs Kantate "Himmelskönig, sei willkommen" zu hören. Diese hatte er extra für die Himmelsburg geschrieben. Nach etwa sieben Minuten ist der Ausflug in die Barock-Zeit vorbei. "Für die meisten Besucher ist es ein beeindruckendes Erlebnis", so Digital Manager Enrik Schubert.

"Versunkener Schatz Kapelle" digital nachgebaut

Für die Wiederauferstehung der Himmelsburg haben die Entwickler eng mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. "Wir können die Kapelle zwar nicht aus Steinen wiederaufbauen, aber eben virtuell. Es gibt alte Baupläne und es gibt alte Gemälde. Das haben wir als Grundlage dafür genommen, uns zusammen mit Forschern und Wissenschaftlern an die Arbeit zu machen. Und so haben wir die Chance, den versunkenen Schatz ein Stück weit zu heben", so Christoph Drescher, der Initiator des Projekts. Die Hauptquelle für die digitale Rekonstruktion der Himmelsburg ist ein Bild des Malers Christian Richter aus dem Jahr 1660.

Himmelsburg erleben im Rahmen des ION Musikfestes

Noch bis zum 2. Juli können Interessierte die Himmelsburg hautnah im Rahmen des ION Musikfestes erleben. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Himmelsburg befindet sich direkt am Schönen Brunnen in Nürnberg.