"Mythos Spanien": Ist das Münchens neue Blockbuster-Schau?

Kunsthallen-Direktor Roger Diederen ist völlig klar, dass er dem deutschen Publikum mit Ignacio Zuloaga einen völlig Unbekannten präsentiert. Klar, man könne die hunderttausendste Monet-Ausstellung machen, sagt er – oder eben mal was zeigen, was das Publikum noch nicht so vor Augen hat. Dabei war Zuloaga einer der einflussreichsten und bildstärksten Maler seiner Generation, mit vielen internationalen Ausstellungen von Russland über Berlin bis New York. Und er nimmt in der Kunstgeschichte eine klare Rolle ein: Ignacio Zuloaga ist einer der großen Mythenbilder seiner Nation.

Sommer, Sonne, Sangría? Völlig falsch!

Wer jetzt an Sommer, Sonne und Sangría denkt, liegt voll daneben. Zuloaga glorifiziert Spanien nicht. Sein Sujet ist die einfache Gesellschaft: Bauern und Tänzerinnen, Bucklige und Kleinwüchsige, kartenspielende Frauen und betende Pilger, Dorfbürgermeister, Volksdichter. "Diese Bildsprache, extrem expressive Gesichter, die unglaubliche Würde des Hässlichen, der unkonventionellen Schönheit – das ist es, was diese Bilder für mich extrem stark macht", sagt Diederen.

Zuloaga, der Spanienmaler. Dabei lebt er viele Jahre in Frankreich, seine Frau ist Französin, er ist eng mit Rodin befreundet, teilt sich ein Atelier mit Gauguin. Doch irgendwann kehrt er der feinen Pariser Kunstwelt den Rücken zu, zieht nach Sevilla und lebt dort mit den Gitanos, wie sich die Roma in Südspanien nennen. Zuloaga malt Stierkämpfer, Flamenco-Tänzerinnen und Prostituierte, mit aufforderndem Blick und Gesichtern, die vom Morphium-Konsum zeugen.

Das "schwarze Spanien"

Auch religiöse Kunst malt er: die Prozessionsteilnehmer rund um ein hyperrealistisch geschnitztes Kruzifix, blutüberströmt und mit Perücke unter der Dornenkrone, eine Figur, wie sie an Ostern heute noch durch die Straßen Südspaniens getragen werden. Zuloaga geht es um die Traditionen seines Landes, maltechnisch orientiert er sich an spanischen Vorbildern, an Velázquez, Ribera, El Greco und Goya.