Oper sucht Vierbeiner: Hundecasting in München

Mozart war ein Hundenarr und in München will man dieser Tatsache Rechnung tragen und "Figaros Hochzeit" mit zwei echten Hunden auf die Bühne bringen. Profil: mittelgroß, geräuschunempfindlich, umgänglich. So war das Casting am Gärtnerplatztheater.