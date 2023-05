Wie ein Münchner Verein Kreativinseln für Junggebliebene schafft

Es war ein großer Traum von Conny Funk: Weg aus ihrem Dorf in Hessen. Wenn sie Rentnerin ist, dann würde sie zusammen mit ihrem Mann München erobern. Die Großstadt!

Ein Leben lang im gleichen Dorf, das Haus der Eltern mit ihrem Mann übernehmen und umbauen, bei der Feuerwehr, im Sportverein, präsent sein. Bei jedem Fest mithelfen. Das war lange ihr Leben. Es sollte sich ändern mit dem Umzug in die Großstadt. Doch der Traum scheint zu platzen: "Ich war 2017 in einer Reha und in der Zeit ist mein Mann zu Hause verstorben, ganz plötzlich, an einem Herzinfarkt, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist, das ist einfach grausam".

München: Der Traum von der Großstadt scheint zu platzen

Trotz des Todes ihres Mannes möchte sie ihren Traum von der Freiheit in der Großstadt aber nicht aufgeben. Conny findet schnell eine kleine Wohnung, zentral, ruhig gelegen. Aber den alten Tagesrhythmus kann die 66-Jährige schwer ablegen.

Denn sie ist es ja gewohnt, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen, aktiv zu sein, gebraucht zu werden. Jetzt ist nach allen Erledigungen trotzdem immer noch so viel "Tag" übrig. "Da sitze ich dann da und habe zwar mein Kreuzworträtsel und meine Bücher. Aber da fehlte irgendetwas dann noch, da war so wie eine Art Leere, die eigentlich noch gefüllt werden musste. Also da war ich so ein bissel überrascht, dass ich dann doch nicht so gleich in den Fluss kam. Das war dann schon erstmal eine Leere, als ich hier war."

Zu viel Freiheit kann auch einsam machen

War der Schritt vom behüteten Dorfleben in die anonyme Stadt doch ein Fehler? Ihre Tochter Johanna hat den entscheidenden Tipp: sie arbeitet damals stundenweise im Café Eigenleben! mit, einem Treffpunkt für die "Jungen Leute von gestern".

Das Café ist ein Begegnungsraum des Münchner Vereins "Eigenleben.jetzt". Rentnerinnen und Rentner, die mit ihrer neuen Freiheit nicht ganz so viel anfangen können, finden hier die Möglichkeit, der Freiheit einen neuen Sinn zu geben. Für Conny Funk beginnt jetzt ihr Leben in der Großstadt. Regelmäßig hilft sie nun ehrenamtlich im Service der Gastronomie im Café Eigenleben mit.

München: Café will Menschen zusammenbringen

So klein und gemütlich das Café ist, so vielfältig sind die Angebote. Die eigenen Talente können generationsübergreifend geteilt oder neu entdeckt werden. Besonders beliebt sind: kochen, backen, philosophieren, Musik erleben oder auch gemeinsam Fremdsprachen pflegen.

Connys Leben hat sich massiv verändert. Heute ist ihr Leben und ihre Hilfe selbstbestimmt.