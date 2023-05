"Arielle": Warum der neue Disney-Film vieles richtig macht

Ja, sie küssen sich!

Ebenfalls eine kleine Veränderung mit großer Wirkung: Ursula trickst Arielle aus. Sie raubt ihr die Erinnerung an den geschlossenen Pakt, Arielle weiß gar nicht mehr, dass sie den Prinzen innerhalb von drei Tagen küssen muss. Ein schlaues Detail, denn das befreit Arielle von der Rolle der zielorientierten Verführerin. In zuckersüßer Naivität kann sie jetzt verliebt, aber überzeugend absichtslos drei Tage lang neben Erik hertapsen. Die Texte zu den altbekannten Liedern sind aufgefrischt worden, dass es Damen an Land gut stehe, nicht zu sprechen, hört man zum Glück nicht mehr, genauso froh ist man über das erhaltengebliebene "Küss sie doch". Ein paar Panikmacher hatten gemunkelt, aus der Formulierung würde nun ein unromantisches "Frag sie doch".

An Land trägt Arielle Rüschen

Etwas überraschend ist die Optik an Land: Man stülpt Arielle Stiefeletten mit Absätzen an die neuen Füße, schnürt die Korsage fest zu und garniert das Ganze mit einem hellblauen Rüschenkleid. Gut, es ist immer noch ein Märchen nach einer Vorlage aus dem 19. Jahrhundert, aber in Verbindung mit dem guten Wetter, dem Strand, den vielen schwarzen Schauspielern unter Panama-Hüten und dem Copacabana-Calypso-Kongo-Bongo-Sound erinnert das optisch alles irritierend an die spätere Kolonialzeit in der Karibik. Der Unterschied ist, dass hier alle nett zueinander sind, und dass auch die Königin – Eriks Mutter – schwarz ist.

"Arielle" von 2023 erzählt mehrere Geschichten. Es geht um zwei junge Menschen, die eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft haben, um einen Vater, der ebenso chefig wie zornig sein kann, letztlich aber doch nur aus Liebe handelt, im Alter noch dazulernt und seine Tochter freigibt. Es geht um die Versöhnung zweier Welten und um eine beispielhaft starke junge Frau. Völlig klar, dass Ursula am Ende nicht mehr von Erik, sondern – selbst ist die Frau – von Arielle getötet wird. Sie rammt den spitzen Schiffsbug in den Bauch der Meerhexe. Aber das wichtigste: Man kann das alles auch getrost vergessen und den Film einfach nur genießen.