Italien kämpft nach Unwetter – auch Urlauber spüren Folgen

Am Strand von Cesenatico, zwischen Schirmständern und leichten Wellen, stehen Elia und Tommaso. Die beiden jungen Männer haben Rechen in der Hand, glätten den Sand, sodass alles schön ordentlich ist. Vor ein paar Tagen sah es hier, an der Küste der italienischen Region Emilia-Romagna, noch anders aus. Während der Unwetter habe das Meer den Strand überflutet, kleinere Boote seien rausgespült worden. "Der Strand war voll von Ästen, auch Teile von Booten lagen hier herum", erzählen die beiden.

Hoffnung auf einen guten Sommer

Inzwischen ist von dem Chaos kaum noch etwas zu sehen. Ein Bagger verlädt noch einzelne Haufen mit Ästen auf einen Traktoranhänger. Alle am Strand sind davon überzeugt, dass in ein paar Tagen alles wieder aussieht wie zu jeder Badesaison. "Ab Juni soll es hier warm werden, deswegen hoffen wir das Beste für die Saison", erzählt Elia. Denn das Wetter im Mai war in der Emilia-Romagna alles andere als gut.

Unwetter mit verheerenden Folgen

Heftige Niederschläge haben dafür gesorgt, dass Flüsse über ihre Ufer traten. Noch immer stehen Teile der Region unter Wasser, die Behörden zählen hunderte Hangrutsche, mehrere Zehntausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Durch die Folgen der Unwetter starben 14 Menschen.

Auch am Dienstag gilt in Teilen der Region noch die höchste Unwetter-Warnstufe. Immerhin soll es keinen neuen Regen geben.

Kombination aus Dürre und Unwettern

Die Unwetter im Mai folgten auf Monate der Trockenheit: Besonders in Norditalien fiel im Winter deutlich weniger Regen als üblich. Der italienische Zivilschutzminister verglich die Entwicklung mit den Tropen: Auf lange Trockenheits-Phasen folgten heftige Regenfälle. Die Folge: Die ausgetrockneten Böden können Wasser schlechter aufnehmen, es kommt schneller zu Überschwemmungen.

Vielerorts noch keine Entwarnung für die kommenden Tage

In vielen Orten in der Emilia-Romagna, besonders im Landesinneren, bleibt die Lage angespannt. Laut Behörden besteht nach den Niederschlägen immer noch die Gefahr von Hangrutschen. Rund um Ravenna, Bologna und Forlì kann das Wasser, das auf Feldern und in Dörfern steht, nur schlecht ablaufen. Am Wochenende waren sowohl die Feuerwehr als auch freiwillige Helferinnen und Helfer mit Booten unterwegs, um einzelne Menschen aus ihren Häusern zu retten.

Altstadt von Ravenna nicht betroffen

An einer Bankfiliale in Ravenna hängt ein Zettel, der darüber informiert, dass die Filiale geschlossen hat. Sonst erinnert dort nicht viel an die Unwetter. In der Altstadt von Ravenna gab es keine Überflutungen, das Wasser blieb in den Vororten.

Paola betreibt ein Kiosk, direkt an der zentralen Piazza del Popolo. Sie sagt: "Wir hatten hier Glück. Mir tut es nur leid für diejenigen, die weniger Glück hatten."

Zuletzt über 600 gesperrte Straßen

Wer in den Pfingstferien in die Emilia-Romagna fährt, dürfte so oder so etwas von den Folgen der Unwetter mitbekommen. Die Züge zwischen Bologna und Florenz fahren zwar wieder weitestgehend zuverlässig. Auf vielen Strecken innerhalb der Emilia-Romagna ist der Zugverkehr aber weiterhin ausgesetzt, etwa zwischen Feanza und Forlì.

Und auch mit dem Auto kommen Urlauberinnen und Urlauber nicht überall hin: Noch am Sonntag zählte der Zivilschutz über 600 gesperrte Straßen. Hangrutsche haben vor allem in bergigeren Gebieten die Infrastruktur zerstört. Die wichtige Autobahn 14, die Bologna und Rimini verbindet, ist nach vorübergehender Sperrung tagsüber geöffnet und wird nur nachts für Reparaturarbeiten teilweise wieder gesperrt.