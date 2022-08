München: Klimaaktivisten kleben sich an Rubens-Gemälde fest

Polizei löst Hände der Aktivisten vom Bilderrahmen

Am Nachmittag rückten Polizeikräfte an, um die Aktivisten vom Gemälderahmen zu lösen. Inwiefern der Rahmen durch die Aktion Schaden genommen hat, werden Experten feststellen. In ähnlicher Weise hatten sich in den vergangenen Tagen Klimaaktivisten an Gemälderahmen in Frankfurt, Dresden und Berlin geklebt.

Leiter der Hamburger Kunsthalle äußert Sympathie

Die Aktionen stießen großenteils auf Ablehnung, aber nicht überall. In einem Interview mit dem NDR erklärte etwa Alexander Klar, der Leiter der Hamburger Kunsthalle, er habe den Aufsichten "gesagt, dass sie das hinnehmen mögen". Sein Museum sei ein offenes Haus. "Meine Sympathie ist mit den Aktivisten, und als Museumsmensch kann ich nur sagen, dass wir gehalten sind, unsere Werke zu schützen. Diese sehen wir nicht in schlimmer Gefahr, weil das ein sehr zivilisierter Protest ist, der viel Öffentlichkeit bekommt."

Klar begrüßte sogar, es sei "schön, dass Museen offensichtlich als Plattform wahrgenommen werden, an denen man so etwas machen kann. Das zeigt doch so einen Paradigmenwechsel. Irgendwann waren Museen die Orte, an denen niemand ist, da brauchte man keinen Protest machen. Wenn wir jetzt die Orte sind, wo man sich dranklebt, sind wir eine Plattform geworden. Das sollte uns freuen."

Geschäftsführer Deutscher Kulturrat: "Eindeutig der falsche Weg"

Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, machte dagegen deutlich, diese Art der Aufmerksamkeitserzeugung für klimapolitische Anliegen sei abzulehnen: "So sehr ich die Verzweiflung der Klimaaktivisten nachvollziehen kann, so deutlich sage ich, die Aktionen sich an Rahmen berühmter Kunstwerke zu kleben, sind eindeutig der falsche Weg. Die Gefahr der Beschädigung der Kunstwerke ist sehr groß."