Protestaktion: Bayern-Spiel wird kurzzeitig unterbrochen

Eine Protestaktion hat zur kurzzeitigen Unterbrechung des Bundesliga-Topspiels des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend geführt. Die Stadionordner der Allianz Arena in München führten in der Anfangsphase Personen vom Feld, die zu den beiden Toren von Bayern-Keeper Manuel Neuer und von Yann Sommer, dem Torwart von Borussia Mönchengladbach, gelaufen waren.

FC Bayern-Spiel: Aktivisten wollen sich an Torpfosten festmachen

Es schien so, als wollten sie sich an den Torpfosten festmachen. Laut Kommentator Wolff-Christoph Fuss vom übertragenden Sender Sky war der Schriftzug "Stoppt den fossilen Wahnsinn" auf der Kleidung zu lesen. Nach wenigen Minuten Unterbrechung konnte Schiedsrichter Daniel Schlager die Partie fortsetzen.