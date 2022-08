Warnung vor schweren Gewittern am Freitag in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über Wetterlagen und gibt auch im Ernstfall amtliche Unwetterwarnungen heraus. Abgestuft werden diese in vier Kategorien:

Stufe 1 (gelb): Gewitter: elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen ab 50 km/h.

Stufe 2 (orange): Starkes Gewitter: in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen bis 104 km/h, Starkregen oder Hagel

Stufe 3 (rot): Schwere Gewitter: mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder orkan(artigen) Böen bis 119 km/h, ggf. Tornadogefahr (rot)

Stufe 4 (dunkelrot): Extremes Gewitter: mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen orkan(artigen) Böen ab 120 km/h, ggf. Tornadogefahr.

Lila: Hitzewarnung / Rosa: UV-Warnung / Grün: Keine Warnung / Schraffiert: Vorab-Warnung

Ab Freitagmittag wohl in ganz Bayern Gewitter möglich

Im westlichen Franken und in Schwaben erwartet der DWD am Freitag zunächst oft Sonne, in den östlichen Regionen dagegen bereits einzelne Schauer und Gewitter. Ab Mittag könnten die Gewitter dann überall zunehmend auftreten. Im Bayerischen Wald soll es örtlich 23 Grad geben, am Untermain bis 32 Grad. Kräftige Schauer und Gewitter könnten vor allem bis in die erste Nachthälfte zum Samstag anhalten.