Kultsendung "Fastnacht in Franken": Vertrag verlängert

Im deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen unterzeichneten BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm und der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik, einen neuen Vertrag – und zwar standesgemäß um 11.11 Uhr, einen Tag bevor die Faschingssaison laut der Tradition offiziell beginnt. Die Sendungen "Fastnacht in Franken", "Närrische Weinprobe", "Franken Helau" und "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" werden laut dem neuen Vertrag bis 2028 im BR Fernsehen ausgestrahlt.

BR-Kulturdirektor Wilhelm betonte kurz nach der Unterzeichnung: "Veitshöchheim, die Fastnacht in Franken, die ganze Familie unserer Fastnachtsendungen steht für einen einzigartigen Erfolg und darüber freue ich mich sehr."

Zuschauerrekord mit fränkischer Fastnacht

"Fastnacht in Franken" ist seit Jahren ein echter Publikumsmagnet. 3,8 Millionen Zuschauer erreichte die fränkische Prunksitzung aus Veitshöchheim 2023 deutschlandweit – allein in Bayern verfolgten 2,3 Millionen Menschen die Sendung. Bundesweit erreichte das Format damit einen eigenen Zuschauerrekord mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent.

Ob der Rekord 2024 gebrochen werden kann, bleibt abzuwarten. Der Präsident des Fastnacht-Verbands Marco Anderlik betonte jedoch das erklärte Ziel "das Brauchtum der Fränkischen Fastnacht einem Millionenpublikum im Bayerischen Fernsehen zu zeigen". Seit 1987 wird die "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen ausgestrahlt und ist seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt.

Vorbereitungen in vollem Gange

Alle vier Fastnachtsformate erfordern langfristige und intensive Vorbereitung, betonte Fastnachtsredakteur Rüdiger Baumann während der Pressekonferenz im Kitzinger Fastnachtmuseum. Aufzeichnungen erfolgen zum Teil bereits Wochen vor der eigentlichen Ausstrahlung.

Am 20. November beginnt bereits die erste Anschausitzung für "Die Närrische Weinprobe" mit mehr als 20 Künstlerinnen und Künstlern – so viele wie noch nie. Vom 23. bis 25. November wird "Franken Helau" in Bad Rodach im Landkreis Coburg (Oberfranken) aufgezeichnet. Am 26. November folgt das Casting für die Jugendsendung in Kitzingen in der Fastnachtakademie.

Fastnacht in Franken wieder mit Publikumslieblingen

Für die kommende Live-Sendung von "Fastnacht in Franken" konnte Fastnachtredakteur Baumann bereits einen Vorgeschmack auf die teilnehmenden Künstler geben. Mit dabei seien wieder bekannte Publikumslieblinge wie Michl Müller, Ines Procter sowie Heißmann und Rassau.

Auch nach Windischeschenbach habe man Botschaften geschickt – ob die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der Oberpfalz der Einladung in die Mainfrankensäle in Veitshöchheim folgen wird, müsse man noch abwarten, scherzte Baumann.

"Fastnacht in Franken" 2024 bereits Anfang Februar

"Fastnacht in Franken" wird 2024 bereits am Freitag, den 2. Februar, live aus Veitshöchheim ausgestrahlt. Grund für den frühen Sendetermin ist die kurze Faschings-Saison, die bereits am 14. Februar 2024 enden wird.