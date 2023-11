Mehr als "Bassd scho": Drei neue Träger des Frankenwürfels

"Sich wenden, sich drehen, im Leben bestehen, so ist der gewürfelte Franke zu sehen", so steht es geschrieben auf dem faustgroßen Porzellanwürfel, der als höchste fränkische Auszeichnung gilt. Seit 1985 vergeben die Präsidentinnen und Präsidenten der drei fränkischen Regierungsbezirke je einen Frankenwürfel an Persönlichkeiten, die das "Wendige, Witzige und Widersprüchliche" in besonderer Weise verkörpern. Der Preis wird traditionell am 11. November verliehen. Gastgeber in diesem Jahr war Thurnau in Oberfranken.

Der "gewürfelte" Unterfranke

Als Bezirksheimatpfleger rettete Klaus Reder unzählige historische Gebäude vor dem Verfall. Durch sein Amt unterstützte er beispielsweise den Kabarettisten Urban Priol beim Erhalt der alten Orangerie in Aschaffenburg, der heutigen Bühne "Hofgarten Kabarett". Durch ein Praktikum kam Reder 1983 zum Bezirk Unterfranken. Bei einen seiner ersten Aufgaben widmete er sich Erinnerungstafeln für deportierte Jüdinnen und Juden in den Gemeinden. Durch seine wissenschaftlichen Arbeiten hält er die Erinnerungskultur am Leben, so der Zentralrat der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Reder engagiert sich in seiner Freizeit für arme, alte, geflüchtete oder kranke Menschen und ist Vorsitzender der katholischen Laiengemeinschaft Sant’Egidio Deutschland.

"Weil er wendig ist, trifft er stets den rechten Ton, weil er witzig ist, entspannt er schnell auch schwierige Situationen": So beschrieb Regierungspräsident Eugen Ehmann den unterfränkischen Preisträger.

Ein Würfel für einen "weitsichtigen" Mittelfranken

Der "ewige Landrat" – so wird Herbert Eckstein auch genannt. Nach fast 30 Jahren im Amt schied er Ende März 2023 aus dem Dienst aus. "Ihr politisches Gespür und Weitsichtigkeit waren wichtig für wegweisende Entscheidungen für den Landkreis Roth", betonte die mittelfränkische Regierungspräsidentin Kerstin Engelhardt-Blum in der Laudatio. Trotz heftigen Gegenwinds setzte Eckstein manches Großprojekt um, wie die Rother Kreisklinik. Um sie zu bauen, mussten sechs kleinere Krankenhäuser geschlossen werden.

Sein ganzes Leben war Herbert Eckstein in der Politik. Im Landtag, im Kreistag – und als Chef im Landratsamt. Dabei hat er von seinen Mitarbeitenden stets eingefordert, das Beamtendeutsch so zu übersetzen, dass es auch die eigene Großmutter verstehe. Seit einem halben Jahr ist Herbert Eckstein im Ruhestand. Und nun oft in seinem Garten zu finden.

Oberfranken ehrt Kultur-Ikone

Als Intendantin leitet Sissy Thammer seit fast 40 Jahren das "Festival junger Künstler" in Bayreuth. Seit 1950 treffen sich hier jedes Jahr bis zu 500 junge Leute aus der ganzen Welt für gemeinsame Kulturprojekte. "Sie hat das Festival geprägt, weiterentwickelt und immer wieder neu erfunden", hieß es in der Laudatio des oberfränkischen Regierungspräsidenten Florian Luderschmid. Schon früh war Sissy Thammer von Musik begeistert. Ihre Großmutter sang Opern und Operetten. Das Organisationstalent hat Thammer unter anderem von der Feuerwehr. Als erste Frau besuchte sie in Bayern den Kommandantenlehrgang. Hier lernte sie auch, Prioritäten zu setzen und Chaos zu überblicken. Als Intendantin für das "Festival junger Künstler" geht Sissy Thammer in Ruhestand. Jedoch plant sie bereits Neues – so viel sei verraten: Der Kultur bleibt sie treu.

Lebenslang Gans

Dotiert ist der Frankenwürfel nicht – außer mit einem lebenslangen Gansrecht. Wenn neue Franken geehrt werden, wird das mit allen bisherigen Preisträgern bei einem großen Gans-Essen an St. Martin gefeiert. Zu den "Gewürfelten" der vergangenen Jahre gehören der ehemalige Bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, die Lyrikerin Nora Gomringer und der langjährige BR-Studioleiter Eberhard Schellenberger.