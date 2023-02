"Mama Bavaria": Luise Kinseher erhält Kitzinger Schlappmaulorden

"Was ich heute erlebt habe, das habe ich noch nie erlebt." Luise Kinseher zeigte sich bei der gestrigen Prunksitzung der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) sichtlich überwältigt. Als Niederbayerin bekam sie ein wahres Herzstück fränkischer Tradition überreicht: den Schlappmaulorden. Bereits seit 1989 verleiht ihn die KiKaG jährlich an besonders schlagfertige Prominente. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Schauspielerin und Kabarettistin Luise Kinseher nun die 37. Ordensträgerin.

"Kann es mit Söder aufnehmen": Luise Kinseher alias Mama Bavaria

Die Kabarettistin beweise in all ihren Rollen Humor, eine scharfsinnige, spitze Zunge, die jedoch nie verletzend sei, und nehme treffend hintersinnig so manche Persönlichkeiten aufs Korn – so begründete Dr. Rainer Müller, Präsident der Karnevalsgesellschaft, die Entscheidung. Zudem habe es einen Nachfolger gebraucht, der es mit dem vorhergehenden Ordensträger aufnehmen kann: Zuletzt hatte nämlich Ministerpräsident Markus Söder die Auszeichnung erhalten. Dass Luise Kinseher auch vor ihm nicht zurücksteckt, hat die 54-Jährige am Nockherberg regelmäßig bewiesen. In ihrer Kultrolle "Mama Bavaria" hat sie Söder immer wieder aufs Korn genommen.

Markus Söder hält Laudatio auf Kinseher

Und auch in ihrer Antrittsrede machte sie sich mit liebevollem Augenzwinkern über den Ministerpräsidenten lustig. Sie hege nur mütterliche Gefühle für ihn, so Kinseher, sei immer besorgt um ihn, so wie es eine "Mama" eben ist. Als vorhergehender Ordensträger fiel Söder traditionell die Aufgabe der Laudatio auf die Preisträgerin zu. Doch statt die Gelegenheit zu ergreifen und endlich zurückzuschießen, zeigte der Ministerpräsident sich versöhnlich – von kleinen Spitzen abgesehen. Kinseher sei eine sympathische und großartige Künstlerin, mit Mut und auch Charme. Naja, zumindest wenn sie es denn wolle.