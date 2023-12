40 Jahre Scharfrichter-Beil mit Juror Hape Kerkeling

Günter Grünwald, Luise Kinseher, Urban Priol und viele andere bekannte Fernsehgrößen haben die scharfkantige Trophäe schon gewonnen. Sechs junge Kabarettisten - fünf Männer und eine Frau - geben am Mittwochabend in der Jubiläumsausgabe ihr Bestes im Wettstreit um das Passauer Scharfrichterbeil. Und das vor den Augen eines prominenten Jurymitglieds: Hape Kerkeling.

Kerkelings Rückkehr nach Passau

Damit ist Scharfrichter-Chef Matthias Ziegler ein echter Coup gelungen. Kerkeling war 1983 Premierensieger des bundesweit bekannten und renommierten Kabarettpreises. "Das ist natürlich eine überwältigende Sache. Kerkeling hat nach unserer Anfrage auch spontan zugesagt", sagte Ziegler.

Der Gewinn des "Beils" sei für Kerkeling vor genau 40 Jahren der Start einer unglaublichen Karriere als Schauspieler, Moderator, Comedian und Buchautor gewesen, so Ziegler. Kerkeling selbst sagte in einem in der PNP veröffentlichten dpa-Interview: "Es war der erste Preis, der mir verliehen wurde. Insofern ist das Beil auch der wichtigste Preis. Dass ich seit 40 Jahren meinen Beruf ausüben darf, erfüllt mich mit Dankbarkeit und Demut. Ich freue mich sehr, nach Passau zurückzukehren."

Im Wettstreit: fünf Männer und eine Frau

Fünf Männer und eine Frau wollen es Kerkeling heuer gleichtun. Zum einen der 37 Jahre alte Romeo Kaltenbrunner, Vertreter der Wiener Stand-Up-Comedy-Szene, der ebenfalls aus Wien stammende "Allrounder" Mathias Hofbauer (39) und der bereits mehrfach ausgezeichnete Comedian David Stockenreitner (33) aus Villach. Zum anderen sind noch die Passauer Autorin und Moderatorin Lara Ermer (27), der Informatiker und Komiker Mathias Albus (39) sowie Dan Knopper (38) aus Wien, Gewinner unter anderem des Grazer Kleinkunstvogels 2021, mit dabei.

Damit sind Spaßmacher aus Österreich beim diesjährigen Wettbewerb deutlich in der Überzahl. "Reiner Zufall", meint Matthias Ziegler. Aber ja – man bekomme traditionell viele Bewerbungen aus Österreich. Der Gewinner bekommt 1.000 Euro Siegprämie.

Ziegler: "Am Ende immer gute Auftritte"

Wie es um den kabarettistischen Nachwuchs bestellt ist? Klar müsse man bei der Sichtung der Bewerbungen immer zittern, ob es richtig gute Scharfrichterabende werden, meint Ziegler. Am Ende habe man aber immer gute Auftritte erleben können. Zum Beispiel den von Benedikt Mitmannsgruber. Der Österreicher sei nach dem Scharfrichterbeilgewinn vor zwei Jahren richtig durchgestartet.

Eine Krise im politischen Kabarett sieht der Scharfrichter-Chef nicht. Jede Zeit habe ihre Komödianten. Ziegler: "Wir sehen uns natürlich zunächst einmal als politische Kabarettbühne und würden uns entsprechende Themen wünschen. Aber man dürfe nicht alles andere in die Comedy-Ecke drücken. Was wir auf der Bühne sehen, ist das, was die jungen Menschen bewegt und wie sie mit Krisen umgehen."