Luise Kinseher bekommt den Deutschen Kabarettpreis.

Der Deutsche Kabarettpreis geht in diesem Jahr an die Kabarettistin Luise Kinseher. Sie sei eine Kabarettistin mit vielen Gesichtern und Bühnenpersönlichkeiten, teilt das Nürnberger Burgtheater mit. "In allen Begebenheiten des Lebens den komischen Moment zu entdecken und daraus Mut zu schöpfen, zeichnet ihren Humor aus", heißt es weiter.

Kinseher am Nockherberg und auf Bayern 1

Zuletzt konnten sich Zuschauer bei ihrem surreal-abgründigen Programm "Wände streichen. Segel setzen" oder als Fastenpredigerin "Mama Bavaria" am Nockherberg davon überzeugen, so das Burgtheater. Luise Kinseher mache das "Lachen zu einer heilsamen Kulturtechnik". Die gebürtige Niederbayerin ist auch auf Bayern 1 als Kioskbesitzerin Renate Lallinger zu hören. Der von der Stadt Nürnberg gestiftete Preis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Zwei weitere Preise verliehen

Zusätzlich werden auch ein Programmpreis und ein Sonderpreis vergeben. Den mit 4.000 Euro dotierten Programmpreis erhält Philipp Scharrenberg. Sein Programm "Verwirren ist menschlich" sei sehr persönlich, mutig und vor allem ein vergnügliches Programm mit Erkenntnisgewinn, so das Burgtheater weiter.

Der Sonderpreis geht an Eva Eiselt. Dieser ist mit 2.000 Euro dotiert. Die Kabarettistin besteche mit facettenreichem Spiel und scharfsinniger Analyse, heißt es in der Begründung. Demnach hinterfragt Eiselt sowohl sich selbst als auch ihre Kunstform.

Verleihung im Januar 2024

Die Preise sollen am 13. Januar 2024 in der Tafelhalle Nürnberg übergeben werden. Der Abend werde von den letztjährigen Preisträgern Sebastian Rüger und Frank Smilgies alias Ulan & Bator moderiert.