Österreicher Mitmannsgruber gewinnt ScharfrichterBeil

Er selbst hatte es laut eigener Angabe am wenigsten erwartet: Der Österreicher Benedikt Mitmannsgruber hat das ScharfrichterBeil gewonnen. Der renommierte Kabarett-Nachwuchspreis wurde am Dienstag nach zwei Jahren Pause wieder in Passau verliehen.