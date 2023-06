Ein halbes Jahr Verspätung: Scharfrichterbeil wird verliehen

Der begehrte Kabarettpreis, das sogenannte Scharfrichterbeil, wird am Dienstag ab 20 Uhr in Passau verliehen. Der Wettbewerb findet ein halbes Jahr später als geplant statt, weil im vergangenen Winter fast alle Kabarettisten krank geworden waren und absagen mussten.

Fünf Teilnehmende treten in Passau auf

Unter den fünf Künstlerinnen und Künstlern, die heute im Scharfrichterhaus in Passau auftreten, befindet sich der "Tod" – ein Berliner Comedian und Kabarettist, der immer in schwarzer Kutte auf die Bühne geht. Er versucht nach eigenen Angaben, dem "Sensenmann" ein besseres Image zu verpassen, tritt regelmäßig im Theater, aber auch in Hospizen, Krankenhäusern und Altenheimen auf.

Der zweite Künstler des Abends ist Stefan Danziger. Er arbeitete als Stadtführer in Berlin und spricht in seinen Programmen von den Skurrilitäten des Alltags in seiner Wahlheimat. Danziger führte seine Programme auch schon auf Griechisch, Russisch und Englisch auf.

Hinnerk Köhn kommt aus der Poetry-Slam-Szene. Er schreibt als Texter und Performer für das ZDFneo-Format "Homies". In seinen Programmen geht es um das Aufwachsen in der Peripherie von Schleswig-Holstein und um das Leben mit Ende 20.

Mit "Frau Rotkohl" steht ein Musikkabarett-Trio auf der Bühne – bestehend aus Jon Lorenzen, Nathanael Siering und Jonas Zimmermann. Die drei lernten sich auf den Poetry-Slam-Bühnen Berlins kennen. Auf der Bühne vermischen sie Kabarett, Comedy und Liedermacherei.

Die einzige Frau und einzige Künstlerin aus Bayern ist Christl Sittenauer. Wenn sie nicht gerade an der TU München als Dozentin für Bauphysik arbeitet, ist sie Ensemble-Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und spielt Impro-Theater. Im Scharfrichterhaus wird sie von einem Pianisten begleitet.

Durch den Abend führt Kabarettist Ludwig Müller, Beil-Gewinner aus dem Jahr 2000.

Scharfrichterbeil ist Sprungbrett für Kabarettisten

Das Scharfrichterbeil gilt als Sprungbrett für Nachwuchskünstler aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Chanson und Entertainment. Zum ersten Mal wurde der Preis 1983 verliehen – an Hape Kerkeling. Weitere Gewinner waren Urban Priol (1986), Günter Grünwald (1988), Rolf Miller (1994), Michael Altinger (1996), Luise Kinseher (1999) und Torsten Sträter (2012).