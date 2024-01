Fit für die Piste! Eine Kulturgeschichte der Ski-Gymnastik

Ski Heil! Was um 1890 als Freizeitvergnügen einiger Wagemutiger begann, ist in schon den 70er Jahren Massensport. Die Tourismusmanager in den Alpen begrüßten die neue Begeisterung für den Sport. Doch der Massenandrang zeigte bald seine Schattenseiten: Unfälle, Verletzte, nicht zu knapp. Das war kein Wunder: Früher sind nur fitte Sportler die Berge heruntergeflitzt, nämlich die, die sie auch erklommen haben. Jetzt wurden per Lift massenhaft Untrainierte nach oben transportiert, die irgendwie wieder herunterkommen mussten. Da konnte nur eines helfen, sich vorher fit machen für Skilaufen, mit Trockenübungen!

Das Medizinhistorische Museum Ingolstadt erzählt jetzt die Geschichte des Skisports und der Ski-Gymnastik in einer Ausstellung: "Hals- und Beinbruch! Fit für die Piste mit Ski-Gymnastik".

Ski-Gymnastik wird Trend

Wer elegant die Piste herunterwedeln und ohne Hals- und Beinbruch den winterlichen Spaß überstehen wollte, unterzog sich einem strengen Fitnessprogramm: Ski-Gymnastik wurde zur Trendsportart, selbst in den Schulsport gingen einige Trockenübungen ein. Der BR ergriff seine Chance, als Massenmedium jetzt auch die Massen in Bewegung zu setzten: Ab 1978 motivierte Teleskigymnastik ab September Millionen Zuschauer dazu, sich schon mal für den Winterspaß fit zu machen. Mindestens zweimal pro Woche sollte das Trainingsprogramm absolviert werden – möglichst im Rhythmus der Musik von Max Greger.

Mit dabei waren Christian Neureuther und Olympiasiegerin Rosi Mittermeier. "Skifahren ist ein Gesundheitssport und das hat Moderator Manfred von der Wühlbecke als erster aufgegriffen, und letztlich in die Breite gebracht, dass die Menschen gemerkt haben, ich muss was für meinen Körper tun, um gesund zu bleiben, um auch meinen Sport besser auszuüben," so Neureuther.