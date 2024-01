"Abriss des Jahres 2023" ist ein Fachwerkhaus in Bayreuth

Das Fachwerkhaus in der Rödensdorferstraße in Bayreuth wurde 1802 gebaut und galt lange als eines der schönsten Fachwerkhäuser Oberfrankens. Ein beliebtes Postkartenmotiv – tatsächlich zierte es auch einige Karten und ging per Post um die Welt. Bis die Eigentümer es über Jahrzehnte verfallen ließen und die Behörden vor Ort trotz Eintragung als Baudenkmal nichts unternahmen.

Der Abriss ein "Systemversagen"

In der Presse wurde mehrmals über den "Denkmalfrevel in Bayreuth" berichtet. Es half nichts. Auch nicht der jahrelange Einsatz des Vereins "Rettet die Fachwerk- und Sandsteinhäuser! e.V.", der sogar ein Kaufangebot ausgesprochen hatte. Letztes Jahr wurde das Bauernhaus plattgemacht. Nun ist es der "Abriss des Jahres".

"Mit Rödensdorf Nr. 28 ist eines der schönsten Fachwerkhäuser im östlichen Oberfranken ohne Not zugrunde gegangen", sagt Professor Günter Dippold, stellvertretender Vorsitzender des Landesvereins und Bezirksheimatpfleger von Oberfranken. Das sei leider kein Einzelfall. Ein Eigentümer, der die Sozialverpflichtung von Eigentum nicht anerkennt, treffe auf Behörden, die über viele Jahre hinweg allzu nachsichtig und nachgiebig, wohl auch nachlässig waren. "Es handelt sich um ein echtes Systemversagen."

Umbaukultur gefordert

An zweiter Stelle unter den skandalösen Abrissen des Jahres steht für den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege der sogenannte Opfertrakt der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Die Nationalsozialisten hatten in diesem Gebäude viele Patienten auf sogenannten Hungerstationen getötet. "So schlimm es ist, was im Opfertrakt passiert ist, so wichtig wäre es gewesen, diesen als Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit zu erhalten. Eine Schande, solch ein Mahnmal abzureißen", schrieb eine Einsenderin.